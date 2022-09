Ajaccio : le CSJC inaugure son terrain de sports de sable

Le Centru di u Sport è di a Ghjuventù Corsa surfe en effet sur la vague de l'obtention du label Grand INSEP il y a un an, et du statut d'Organisme Public Équivalent (OPE) en avril dernier. Et être un OPE change tout dans le développement de la filière haut niveau de l'île. Ce statut permet à la Corse de disposer de l'équivalent d'un Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS), douze ans après sa fermeture. "Nous avions un CREPS, créé en 1994, qui avait fermé en 2010, rappelle la présidente du CSJC. Nous étions la seule région de France à ne plus en avoir, mais nous le récupérons maintenant."

Une renaissance possible grâce au label Grand INSEP, attribué à l'été 2021 et permettant au CSJC de rejoindre le réseau des centres d'entraînement et de formation. Ce qui place surtout l'établissement comme l'unique interlocuteur de Corse en lien avec l'Agence Nationale du Sport (ANS) concernant le haut niveau et la performance insulaire. La récompense d'une structuration qui regroupe les pôles espoir de football et handball, un club élite de Karaté et neuf Centres Régionaux d'Entraînement.

Au total, 102 athlètes sont accueillis par l'établissement, qui héberge parmi eux 28 internes listés sur le Parcours de l'Excellence Sportive du territoire. En tant que moteur dans l'accompagnement vers le haut niveau, le CSJC reçoit aussi depuis plus de dix ans le centre de formation de l'AC Ajaccio, club de Ligue 1 dont 26 jeunes joueurs sont logés dans ses locaux. Et le "nouveau CREPS" ne compte pas arrêter son développement.



Prochainement, deux terrains de tennis devraient voir le jour au sein du complexe.