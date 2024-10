Ajaccio : la CLE organise un colloque pour mieux comprendre le lien entre addictions et pauvreté

Savoir + :

Elles sont à la fois l’une des causes et l’une des conséquences de la pauvreté. Les addictions compliquent également souvent le rapport avec les différents intervenants agissant aux côtés de ces publics fragiles. Afin de mieux comprendre le lien entre ces deux fléaux, la Coordination inter-associative de Lutte contre l’Exclusion (CLE) organise son colloque annuel sur le thème « Addictions-pauvreté : sortir du piège ? », le 28 octobre prochain à l’Espace Diamant d’Ajaccio. Un moment important pour les 13 associations qui composent cette structure et qui sont au quotidien en proie directe avec la réalité de la misère en Corse et observatrices avisées de son caractère multi-structurel. Comme chaque année, elles profiteront ainsi de cette tribune afin de montrer que la pauvreté est un problème majeur, qui nécessite la conception d’une véritable politique pour la faire enfin régresser.« Cette année nous nous intéressons au problème des addictions qui est énorme et que l’on sous-estime. Il est trop peu abordé, mais encore moins sous l'angle de cette population », explique le Dr François Pernin, le président de la CLE. « On plonge dans la précarité à cause des addictions parce que l’on se ruine, parce que l'on se coupe de sa famille, qu’on perd son métier, et ses liens sociaux. En parallèle, on peut se maintenir dans la grande pauvreté parce qu'on est tombé dans une addiction, que ce soit le tabac, l'alcool ou une drogue plus dure. La drogue fait souvent effet d’anxiolytique quand on est dans la rue. C'est un peu la poule et l'œuf », ajoute-t-il.Afin d’éclairer le public sur les différentes facettes de cette problématique, des intervenants spécialisés en addictologie au se succéderont sur scène, à commencer par Jean-Michel Tatin, fondateur de l’association « Les Uns visibles », qui viendra porter son témoignage. Les Dr François Paille et Stéphanie Boichot, respectivement professeur honoraire de thérapeutique et d’addictologie à la faculté de médecine de Nancy et médecin addictologue à l’hôpital des Gardiens de la Paix à Paris XIII s’intéresseront pour leur part aux raisons qui poussent vers la drogue, tandis que le Dr Éric Hispard, médecin addictologue évoquera la prise en charge des publics précaires addicts. Enfin, à un niveau plus local, le Dr Etienne François, médecin de prévention en addictologie au Finosello et à la clinique San Ornello, Élise Charlot, la directrice régionale de l’association Addictions France, et du Dr Marc Soreau, médecin au centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie d’Ajaccio et service de cure de l’hôpital de Castelluccio viendront témoigner des réalités de la situation en Corse.« Ce colloque aura trois objectifs. Le premier, c’est de montrer une nouvelle fois que la pauvreté est une réalité qui augmente malgré tout ce que l’on fait, ce qui prouve que ce que peuvent faire les associations n'est pas suffisant et qu'on a besoin de toute autre envergure de mesures pour la prendre en charge. Cette envergure, c'est une envergure politique qui n'est pas encore assez présente au niveau national et qui n'est pas encore assez mise en place au niveau local. Le second message, c'est que les addictions ne sont pas assez mises en lumière. C'est un fléau grandissant et qui lézarde notre société et qui rend les rapports entre les gens beaucoup plus violents. Et par ailleurs, mais ça n'a pas à voir avec la pauvreté seulement, la police, la gendarmerie soulignent que dans les causes d'accidents de voiture, la drogue, avec le téléphone, devient une des causes majeures », souligne le président de la CLE.Colloque de la CLE « Addictions-Pauvreté : sortir du piège ? », lundi 28 octobre à partir de 16h30 à l’Espace Diamant d’AjaccioInscriptions obligatoires à : contact.cle20@gmail.com Entrée gratuite