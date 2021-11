Ajaccio : l'un conduit sous l'emprise de cocaïne et sans permis, l'autre se rebelle

Immédiatement, les forces de l'ordre stoppent le véhicule. Les deux hommes sont en possession d'herbe de cannabis. Après dépistage, il s'avère que le conducteur, est positif à la cocaïne et conduit sans permis. Interpellés tous les deux, le passager se rebelle. Une enquête est alors ouverte et les perquisitions aux domiciles des personnes interpellées ont permis aux enquêteurs de découvrir "près d'un kilo d'herbe de cannabis et du matériel artisanal pour la consommation des produits".



Les enquêteurs procèdent alors à une garde à vue. A l'issue de celle-ci, les individus se voyaient délivrer sur décision du Parquet d'Ajaccio, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Le 7 avril 2022, le passager comparaîtra pour "usage de stupéfiants et rebellion". Le conducteur pour les motifs de "conduite sans permis et conduite sous stupéfiant".

Le 23 novembre 2021, dans le quartier des Cannes à Ajaccio, un équipage du groupe de sécurité de proximité du commissariat de police d'Ajaccio, en mission de lutte contre la délinquance, constate le comportement suspect de deux individus se trouvant à bord d'un véhicule.De loin, les policier aperçoivent que les occupants du véhicule font des mouvements. Ils décident alors de procéder au contrôle du véhicule. Pendant que la voiture roule, le passager jette des objets par la fenêtre. En fait, il s'agit de produits stupéfiants.