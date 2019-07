Ajaccio : l'hélicoptère de la Gendarmerie visée par un laser

"Alors que l'hélicoptère de la Gendarmerie est en route pour un secours, il est visé, en plein centre-ville d'Ajaccio à deux reprises par un laser.

Ce comportement dangereux et complètement stupide peut avoir des conséquences dramatiques. En effet, le pilote, aveuglé, risque de perdre le contrôle de l'hélicoptère... et peut se crasher... avec tous les dégâts que l'on imagine.

Pour mémoire, viser un aéronef avec un laser constitue une mise en danger de la vie d'autrui et une entrave à la circulation aérienne. Cette dernière infraction est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.

L'enquête visant à identifier les auteurs se poursuit."