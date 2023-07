Ajaccio : deux nouveaux portraits de Napoléon au Palais Fesch

Ces deux toiles, soigneusement restaurées en 2021-2022, vont désormais faire l’objet d’un projet de collaboration scientifique entre le Musée Fesch, la Banque de France et la Fondation Napoléon, pour permettre de confirmer leurs attributions, et ainsi leurs origines comme leur histoire. Un dépôt d’œuvres qui fait particulièrement sens aux yeux de Simone Guerrini, "Il est à noter la pertinence du don par rapport à nos collections du Musée Fesch, mais aussi à notre projet d’avenir : le Musée napoléonien de l’Hôtel de Ville. C’est pour nous une manne souhaitable, versée au trésor intellectuel d’Ajaccio, pour l’enrichissement de nos collections." a souligné l’adjointe à la Culture et au Patrimoine.



Ce dépôt au musée Fesch sera complété ultérieurement par celui du mobilier de la chambre du duc de Gaète. Ce dernier fut ministre des Finances du Consulat et de l’Empire puis, de 1820 à 1834, Gouverneur de la Banque de France.