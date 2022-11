Ajaccio : des ateliers autour de l’alimentation des seniors

Le Centre Intercommunal d’Action Social de la CAPA a reçu l’Association de Santé, de Prévention et d’Éducation sur les Territoires à l’occasion de la semaine de la dénutrition des séniors. Une dizaine de personnes ont participé à un atelier, dynamique et participatif, animé par un animateur formé sur le sujet. « Il s’agit de répondre aux objectifs nationaux que la MSA et les caisses de retraites générales ainsi que la Collectivité de Corse se sont fixés par rapport aux besoins recensés pour les séniors, explique Moeana Carlson, chargée de projet ASEPT. La semaine de la dénutrition nous a donné l’occasion d’organiser un atelier sur la nutrition mais aussi sur d’autres thématiques tant dans le secteur urbain que rural ».



En effet, l’ASEPT est présente sur la Corse depuis 14 ans avec près d’une centaine d’ateliers depuis deux ans sur divers thèmes sur la préservation de l’autonomie des séniors. L’association organise pour le compte des régimes de retraite, des actions de prévention et de sensibilisation pour permettre aux plus de 55 ans de devenir acteurs de leur santé et de leur propre bien-être. Animés par des professionnels de la santé et par des spécialistes, ces rendez-vous (ateliers, conférences ou forum) se déroulent, en présentiel ou à distance en fonction du contexte et sont gratuits. Chaque ateliers donne suite à cinq à dix séquences, ce qui favorise les échanges et les rencontres.



L'importance de bien vieillir

Il s’agit de mieux et surtout « bien vieillir » car ce n’est pas forcément évident. Manque de moyens financiers, éloignement ou lassitude, autant de raisons qui font que parfois les séniors ne se nourrissent pas selon leurs besoins. « L’objectif est d'échanger, d’ouvrir le débat sur le quotidien des séniors et générer également des portes paroles au sein des quartiers et de la ruralité. »



Du côté du CIAS, cet te rencontre a été accueillie favorablement car 700 adhérents séniors sont recensés sur le Pays Ajaccien « Il s’agit de ralentir le vieillissement de manière générale, souligne Evelyne Ferry, représentant le CIAS. Beaucoup de séniors de 55 ans viennent depuis des années et sont dynamiques mais d’autres plus âgés ont d’autres problématiques. Répondre à leurs attentes et créer du lien demeurent nos priorités. »



Associations et institutionnels sont bels et bien aux côtés de nos anciens tant sur la prévention que sur les activités afin de préserver leur autonomie le plus longtemps possible.