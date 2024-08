Ajaccio célèbre Napoléon : l'engouement pour l'Empereur ne faiblit pas

L’engouement pour Napoléon Bonaparte ne faiblit pas. C’est le constat unanime que dressent les instances ajacciennes. Loin d’être démodée, sa figure connaît même un succès grandissant au fil des ans. Né le 15 août 1769 à Ajaccio, il fut tour à tour général dans les armées de la Première République française, Premier Consul à partir de 1799, puis autoproclamé Premier Empereur des Français en 1804. Antoine Andreani, responsable du Musée de la Maison Bonaparte - demeure où l’Empereur est né et a résidé jusqu’à l’âge de neuf ans - fait remarquer : « La fréquentation du musée est en hausse. Au mois de juillet, nous avons enregistré 22 % d’augmentation par rapport à l’an dernier, avec 18 500 visiteurs dans le mois. Hors saison, nous avons même doublé le chiffre habituel. Nous sommes désormais ouverts en continu, avec un minimum de 800 visiteurs par jour. Les files d’attente ne désemplissent pas. Napoléon Bonaparte ne cesse de fasciner. Plus les années passent, plus il suscite un engouement. Cette histoire est lointaine, mais cette maison est unique. On observe un large panel de nationalités parmi les visiteurs : des Anglais, des Allemands, des Italiens, et énormément d’Américains cette année. »



Même son de cloche du côté de l’Office de Tourisme d’Ajaccio, qui organise, comme chaque année, les Journées Napoléoniennes, animations phares de l’été. Catherine Jouffret-Zannier, en charge des Journées Napoléoniennes avec le pôle événementiel de l’OIT, explique : « Il y a une demande systématique autour de Napoléon Bonaparte et de la famille impériale. Il y a beaucoup d’activités et de monuments en lien avec Napoléon, comme la visite de sa maison natale, les statues, le Palais Fesch, le Casone, la maison des Milelli… Les visites guidées marchent très bien, et ce tout au long de l’année. La relève de la garde, avec les grognards, attire toujours autant de monde. Il est le personnage le plus connu dans le monde après Jésus-Christ. Les gens sont étonnés qu’il puisse venir d’une petite ville comme Ajaccio. Il reste le Premier Empereur des Français. »



Pour Christelle Combette, présidente de l’Office du Tourisme, « Napoléon est mondialement connu et il fascine encore par son destin. Les gens sont friands de ce genre de personnage, ils ne passent pas à Ajaccio sans demander à visiter les sites en lien avec Napoléon. C’est un homme extraordinaire, qui a marqué et marque encore la vie française. Il a mis en place le Code civil, la Légion d’honneur et l’ensemble de l’administration française. »



Au début du mois d’août, le long métrage « Napoléon vu par Abel Gance », d’une durée de sept heures, était projeté à Ajaccio, faisant salle comble. Un succès qui en dit long, selon Simone Guerrini, adjointe à la culture à la mairie d’Ajaccio : « C’était un risque, en plein mois d’août, d’enfermer les gens dans un cinéma pendant sept heures. Napoléon représente l’intelligence, le pouvoir, la réussite. Il est cet homme parti de pas grand-chose et qui a conquis l’Europe. On vit encore aujourd’hui sous le Code civil. Il existe forcément des détracteurs, mais il n’en demeure pas moins un personnage légendaire et hors du commun, qui fascine encore aujourd’hui. Les événements doivent s’analyser en fonction de l’époque. »

Critiqué notamment pour son comportement despotique, Bonaparte reste ainsi la fierté de la plupart des Ajacciens. « De l’Empire, nous avons renoncé au pire, de l’Empereur, nous avons embelli le meilleur », avait déclaré Emmanuel Macron lors des célébrations du bicentenaire de sa mort au mois de mai 2021.