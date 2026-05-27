Ajaccio - Une journée pour accompagner et renforcer les associations locales

Le tissu associatif joue un rôle essentiel dans la vie locale, culturelle, sociale ou sportive du territoire ajaccien. Pourtant, derrière l’engagement des bénévoles et la richesse des projets, de nombreuses structures se retrouvent confrontées à des difficultés administratives ou financières. Recherche de financements, demandes de subventions, gestion budgétaire, mécénat ou encore mobilisation des bénévoles : autant de sujets devenus incontournables pour assurer la pérennité des associations.



C’est précisément pour répondre à ces problématiques que la SPL M3E, en partenariat avec la CRESS Corsica, a décidé de lancer la première édition des « Rencontres de la vie associative », samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30 à la Cité Grossetti, à Ajaccio. Une initiative née d’un constat partagé sur le terrain. « Beaucoup d’associations expriment un besoin d’informations concrètes et d’accompagnement », explique Alexandra Battestini, chargé de projets à la M3E. « Certaines structures ont du mal à identifier les bons interlocuteurs ou à comprendre les démarches nécessaires pour développer leurs projets. L’idée était donc de réunir, en une seule journée, un maximum d’acteurs capables de leur apporter des réponses claires et accessibles. »



Des experts réunis en un même lieu



Tout au long de la journée, les associations pourront rencontrer directement plusieurs structures ressources à travers un espace dédié aux échanges et aux conseils. Une dizaine de stands seront installés afin de permettre aux bénévoles et dirigeants associatifs de poser leurs questions et d’obtenir des réponses personnalisées. Parmi les partenaires présents figureront notamment la CRESS Corsica, Corse Active Pour l’Initiative (CAPI), la DRAJES de Corse, le SDJES de Corse-du-Sud, l’Académie de Corse, la DREAL, le Relais des associations de la Ville d’Ajaccio, le Cabinet Dumani, Synora Conseil, mais aussi des acteurs mutualistes et bancaires comme le Crédit Mutuel, la MACIF ou Malakoff Humanis. L’objectif affiché est clair : simplifier l’accès à l’information et permettre aux associations de trouver, en un seul endroit, les interlocuteurs susceptibles de les accompagner dans leurs démarches.



Des ateliers pratiques pour monter en compétences



En complément des stands, plusieurs ateliers thématiques rythmeront la journée. Les participants pourront ainsi se former à des sujets essentiels comme les bases du budget prévisionnel, la cartographie des financeurs locaux, la collecte de fonds et le mécénat ou encore les bonnes pratiques pour réussir une demande de subvention. Un choix organisationnel fort a également été fait par les organisateurs : les ateliers ne se dérouleront pas en parallèle mais successivement, afin que chaque participant puisse assister à l’ensemble des interventions sans avoir à faire de choix. « Nous voulions vraiment une journée accessible et utile à tous, quelle que soit la taille de l’association », souligne Alexandra Battestini. « L’idée est que chacun reparte avec des outils, des contacts et des informations concrètes pour avancer dans ses projets. »



La question du bénévolat au cœur des échanges



Cette première édition se clôturera par une table ronde consacrée à la mobilisation des bénévoles, un enjeu devenu central pour de nombreuses structures associatives confrontées à des difficultés de renouvellement et d’engagement. Animée par Frequenza Nostra, cette séquence réunira plusieurs intervenants, dont l’association La Marie-Do, afin d’échanger autour des solutions et expériences permettant de maintenir une dynamique bénévole au sein des associations.



À travers cet événement, la M3E et la CRESS Corsica souhaitent avant tout valoriser le rôle fondamental des associations dans la vie du territoire tout en leur donnant des moyens supplémentaires pour se structurer et se développer. L’entrée sera gratuite et les ateliers accessibles sur inscription. Une occasion pour les petites comme les grandes associations de venir s’informer, rencontrer des partenaires et créer de nouveaux liens au sein du réseau associatif local.



