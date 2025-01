Ajaccio : Un trafiquant de stupéfiants condamné à 6 ans de prison

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné ce mardi un trafiquant de stupéfiants à six ans d’emprisonnement, après une comparution immédiate. L’homme, interpellé le 6 janvier 2025, était suspecté de revendre des produits stupéfiants dans le bassin ajaccien, notamment dans le quartier Saint-Jean.



Les services de la police judiciaire du commissariat d’Ajaccio avaient été informés dès janvier 2024 d’un trafic de drogue actif dans ce secteur. Après plusieurs mois de surveillance, les enquêteurs avaient observé des allers-retours rapides de deux hommes circulant en trottinettes et se livrant à des ventes de stupéfiants. L'un des individus, déjà connu des services pour des faits liés à la détention et à l’usage de drogues, a été identifié comme le principal suspect.



"Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de 550 grammes de cocaïne, 515 grammes d’héroïne et plus d’un kilogramme de résine de cannabis" indique dans un communiqué le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. "En plus de cette importante quantité de stupéfiants, les policiers ont découvert un pistolet automatique ainsi qu'une somme de 11 110 euros en liquide, présumée issue du trafic." précise-t-il.



L’individu a été condamné pour trafic de stupéfiants et détention non autorisée d’une arme de catégorie B. En plus de la peine de prison, une interdiction du territoire français pendant cinq ans a été prononcée à son encontre.