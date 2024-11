Ajaccio : Un motard en urgence absolue après un accident

Selon le Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud (Sis 2A), le motard, dont l’âge n’a pas été précisé, a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier d’Ajaccio. Une dizaine de sapeurs-pompiers, accompagnés du Samu et des forces de l’ordre, sont intervenus sur les lieux pour porter secours à la victime et sécuriser la zone.



L’accident a temporairement perturbé la circulation sur la RT40, notamment au niveau de la longue courbe de Campo dell’Oro, où l'incident s'est produit.



Les causes de la collision restent à déterminer.