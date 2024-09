Ajaccio : Un motard condamné pour des rodéos urbains diffusés sur les réseaux sociaux

Un individu a été condamné pour avoir réalisé et diffusé des rodéos urbains sur les réseaux sociaux. Identifié comme « Tahitibob », ce motard a été placé en garde à vue et a reconnu les faits, entraînant une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, ainsi que la confiscation de sa moto et l’annulation de ses permis de conduire.



Début août 2024, les forces de l'ordre ont repéré des vidéos publiées en ligne montrant un individu au guidon d’une moto, en pleine infraction, circulant à grande vitesse et effectuant des manœuvres dangereuses, comme rouler sur une roue. Les images, tournées en plein cœur d’Ajaccio, ont rapidement attiré l'attention d'un enquêteur cyber de la police nationale.



Grâce aux recherches menées sur les réseaux sociaux et les preuves recueillies, l’homme a pu être identifié et interpellé le mardi 24 septembre. Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits. Présenté au parquet d'Ajaccio, il a été condamné dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine d’un an de prison avec sursis, à la confiscation de sa moto et à l'annulation de ses permis de conduire moto, voiture et poids lourd.