Ajaccio - Un concert caritatif organisé au profit de l’association l’Arcu Sole

L'association L’Arcu Sole, qui offre des soins de bien-être à domicile aux personnes touchées par le cancer, organise un concert caritatif le vendredi 10 janvier 2025 au théâtre l’Empire à Ajaccio. Mettant en scène des artistes insulaires, ce concert sera “un moment de partage et d’émotion, où les spectateurs pourront découvrir la richesse de la musique locale à travers des genres diversifiés, des sonorités traditionnelles aux morceaux plus modernes de variétés”.





Les artistes présents lors de cette soirée sont A Primavera, a Scola di Cantu di I Dui Sorru, Jean-Claude Buteau, Alchimia, Ghjuvanluigi Achard Rocchi, Jeansis Mendez, Moca et Francine Massiani, qui est aussi la marraine d'honneur de cet événement. Le concert a pour objectif de récolter des fonds “tout en offrant une expérience inoubliable, mêlant tradition et modernité dans une ambiance festive et authentique”.



Infos pratiques :



Le vendredi 10 janvier 2025 à 20h au théâtre l’Empire à Ajaccio



Places disponibles dans plusieurs points de vente : La Plume d’Or à Porticcio, Vibrations et la Fnac à Ajaccio, ainsi que sur le site du théâtre l’Empire : https://my.weezevent.com/arcusole-concertu-di-carita



Adulte : 25€ - Enfant (-12 ans) : 12€



Renseignements au 07.88.15.65.56