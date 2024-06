Ajaccio : « Sous les paillettes, la rage », à la marche des fiertés LGBTI+

Ils étaient environ deux cents à s’être regroupés autour du camion ouvrant le cortège aux couleurs de l’arc-en-ciel. En effet les drapeaux multicolores ont flotté sur le cours Napoléon ce samedi après-midi pour la marche de la fierté. Venus de tous horizons et de tout âge, c’est dans la bonne humeur que les militants LGBTQIA ont défilé pour défendre leurs droits que certains pensent menacés dans les prochains jours. « Les droits des personnes LGBT ont toujours été difficiles à défendre, explique Ange, 24 ans. Je suis fier d’être ici dans le sens où je n’ai pas à avoir honte d’être comme je suis. Nous avons tant à faire pour faire évoluer les mentalités, et si nous avons constaté des progrès depuis des décennies sur nos droits, aujourd’hui nous pourrions bien reculer avec l’avancée du RN. Depuis les résultats aux élections européennes et les législatives qui arrivent, il est à craindre que nos acquis soient menacés ».



La progression du cortège s’est déroulée de manière festive et en musique incitant même des commerçants du cours Napoléon à danser devant leur boutique. Pour autant certains panneaux brandis reflétaient bien le fond de l’humeur des manifestants. « Sous les paillettes, la rage ! » pouvait on lire sur l’un d’entre eux. Le climat politique pesait bel et bien en filigrane sur l’ambiance joyeuse.

Venus soutenir la marche, le Nouveau Front Populaire et Inseme a Manca se sont exprimés en faveur de la défense des droits LGBTQIA.



« Nous luttons contre toutes les discriminations, a souligné Thomas Santoni, le suppléant du candidat Marc-Antoine Leroy. C’est le sens de la candidature que nous portons. Nous avons une extrême droite qui est aux portes du pouvoir, il nous semble très important de défendre cette communauté d’autant plus dans ce contexte politique. Le scrutin qui arrive est donc important. Nous avons vu des militants qui n’étaient pas plus engagés que cela s’impliquer davantage ces derniers jours, notamment les plus jeunes qui prennent la mesure de la catastrophe historique qui pourrait arriver. »



Et au rang des plus jeunes, les collégiens étaient présents. Lou, Juliette et Nunzia âgées de 13 ans défilaient au côté de leurs aînés. Malgré leur jeunesse, elles ont déjà tout à fait conscience de la nécessité de prôner la tolérance et de se rassembler. « Je suis venue pour rencontrer d’autres personnes de la communauté LGBTQIA et participer à la marche », a déclaré Nunzia, tandis que Lou, quant à elle, s’est exprimée sur le fait de vouloir la liberté « de pouvoir aimer qui elle voulait sans être jugée ».