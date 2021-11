Ajaccio : Sébastien Chenu présente le programme du RN pour la Corse

Il y avait du monde, ce samedi matin à l’hôtel Campo Del Oru d’Ajaccio où Sébastien Chenu, député RN, donnait une conférence de presse dans le cadre d’une tournée débutée en septembre. Point d’orgue, bien sûr, la future présidentielle et la nécessité, en amont, de préparer cette échéance avec les militants des différentes Fédérations de l’Hexagone. Une escale qui pour le député, faisait suite à celles de Châteauroux, Dijon et l’Indre. Et la présence, à ses côtés, des responsables locaux du RN : François Filoni, porte-parole régional, Nathalie Antona, numéro deux pour la Corse, Jean-Martin Martini (délégué Corse-du-Sud), Patrick Ciccoli (Haute-Corse) et Bernadette Jacod Dit Luzi-Albertini (Balagna).« Il est primordial de préparer au mieux la présidentielle, glisse Sébastien Chenu en guise de préambule, nous sommes prêts à accéder aux responsabilités et les plus capables de battre Emmanuel Macron au Second tour. Pour cela, nous devons être sur le terrain et développer notre stratégie. Les grands axes se résument en un slogan : rendre aux Français, leur pays parce que l’on ne négocie ni la liberté ni la laïcité, et leur argent parce qu’Emmanuel Macron les appauvrit. La problématique du pouvoir d’achat est essentielle dans cette stratégie. »Une stratégie déclinée, bien sûr, localement lors de cette visite-éclair (arrivé la veille, le député devait repartir dans l’après-midi pour un rendez-vous dimanche à Lille). « La Corse, ajoute-t-il, est une île qui porte en elle le souverainisme, la liberté et l’identité, autant de valeurs défendues depuis longtemps par Marine Le Pen. Il y a ici des spécificités comme la vie chère, l’identité et la langue régionale. Nous voulons accroître la notion de décentralisation... »Une décentralisation évoquée, à la suite, par François Filoni. « Depuis 40 ans de statuts particuliers, qu’est qui a véritablement changé en Corse ? Interroge-t-il, le constat est terrible en termes de résultats. Nous avons les transports de marchandises les plus chers d’Europe, les déchets ménagers les plus chers de France avec le traitement le plus faible et nous sommes avec 70000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, la région la plus pauvre de France avec, paradoxalement, les HLM les plus chers... »Parmi les propositions, figure, donc une décentralisation beaucoup plus élargie que souhaiterait la candidate RN, « le bassin méditerranéen s’inspire de la démocratie grecque, ajoute François Filoni, elle a façonné notre identité et Marine Le Pen a bien compris tout l’enjeu de la décentralisation. »Concernant le vote massif en faveur du RN lors des élections nationales et paradoxalement minoritaire lors des régionales, Sébastien Chenu réplique : Marie Le Pen est la plus à même de défendre les intérêts de la Corse. Beaucoup d’électeurs nationalistes votent dans ce sens car ils ont compris le sens de notre démarche. Quand on est corse, on n’est pas anti-français ! La Corse n’est pas un enjeu politique. L’identité nationale se construit sur le respect des identités locales... »Enfin, s’ils n’écartent pas totalement un éventuel rapprochement avec Eric Zemour au second tour de la Présidentielle, les responsables vont évoquer « de nombreux points de divergences, notamment pour ce qui concerne la décentralisation, un terme frileux pour M.Zemour... »Après avoir rencontré les militants, développé les idées véhiculées par le Rassemblement National, « qui n’ a plus rien à voir avec le Front National, précisera François Filoni, Sébastien Chenu a pris l’avion dans l’après-midi. Direction Lille pour une nouvelle réunion, ce dimanche. Avant de reprendre sont tour des Fédérations RN de France...