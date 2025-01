Ajaccio : SOS Médecins suspend ses activités après des agressions

La nouvelle est tombée ce dimanche via un post publié sur la page Facebook de SOS Médecins Ajaccio. « Suite aux multiples agressions et incivilités, SOS Médecins cesse toute activité jusqu’à nouvel ordre », annonce le communiqué, largement relayé sur les réseaux sociaux. Une décision radicale que l’organisme justifie par un contexte devenu intenable pour ses équipes.



Dans son message, SOS Médecins pointe également du doigt la nouvelle convention médicale et une politique jugée « restrictive et inadaptée aux besoins de la population », tout en précisant ne pas vouloir être tenue « responsable des effets néfastes de sa mise en place ».



Le message a été largement partagé sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreuses réactions. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni concernant la nature des agressions mentionnées. À ce stade, aucune information sur la durée de la suspension n’a été communiquée.