Ajaccio : "Non à la retraite par points". Force Ouvrière s'oppose à la reforme

Le syndicat Force Ouvrière de la Corse du Sud a donné une conférence de presse ce 21 septembre sur la question des retraites. En effet, le 18 juillet dernier, a été présenté le projet Maron/Delevoye visant à mettre en œuvre dès 2025 le « système universel de retraite à point ».

Dans un tract évoquant la mesure, le syndicat soupçonne la suppression de 42 régimes de retraite existants ainsi qu'une baisse des pensions. Force ouvrière s’inquiète également de la possible destruction du code des pensions civiles et militaires. Avec ce système universel de la retraite par point le syndicat parle d’une hypocrisie quant à l’âge du départ à la retraite.



Selon FO partir à la retraite à 62 ans n’ouvrira pas droit au taux plein. On parle de retraite à 64 ans à taux plein. Le syndicat met en regard ce chiffre avec une étude qui démontrerait que l’espérance de vie des français en bonne santé serait de 64,1 an pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes.



Marcel Santini, secrétaire départemental FO s’est montré particulièrement inquiet :

« La retraite ne sera plus un droit mais une libéralité accordée par le gouvernement. Concrètement nous avons l’impression que cela vise à augmenter le nombre de retraités et augmenter le nombre de chômeurs. Aujourd’hui ce sont deux millions de personnes qu’on empêche de partir à la retraite et ce seront deux millions d’emplois en moins. Il ne s’agit plus d’annuité mais de point. Nous attirons également l’attention sur la disparition des régimes. Le jour où le régime général sera tombé, nous pouvons considérer que la sécurité sociale sera morte aussi. On se dirige dangereusement vers un système à l’américaine ».