Ajaccio : Mieux gérer ses émotions grâce à l’hypnose

Stress, angoisse, addictions, insomnies, rupture, deuil, gestion de la douleur… Loin de l’image théâtrale et spectaculaire des shows télévisés, la pratique de l’hypnose peut aussi, selon Brice Guyon, hypnothérapeute, aider à régler de nombreuses problématiques du quotidien. « Ce n’est pas de la magie » explique t-il, « c’est une technique et un outil pour accompagner les gens ».



Tout le monde peut-il faire appel à l’hypnose ?

« Oui, de 7 à 77 ans ! Après, la moyenne d’âge des personnes qui viennent me voir est plutôt aux alentours de 35-55 ans » indique Brice Guyon. « Tout le monde est réceptif », poursuit-il « car l’état de transe, on le vit tous au quotidien, quand on est dans ses pensées, quand on décroche, devant la nature, par l’art, par le sport ». Un état de lâcher prise que chacun a déjà pu expérimenter : « C’est comme au cinéma, quand le film est vraiment bon, au bout d’un moment on se trouve absorbé et on oublie les gens autour, on ressent des émotions ».



Pour expliquer le processus de l’hypnose, le thérapeute aime utiliser la métaphore : « C’est comme si on était dans une voiture de course, le pilote (le conscient) a déjà plein de choses à gérer, mais s’il essaie de tout faire tout seul, il peut se tromper de chemin ou faire des sorties de route. Heureusement il y a le copilote (l’inconscient) ». Brice Guyon voit son rôle comme celui de « traducteur » entre le pilote et le copilote.



Une expérience qu’a voulu tenter Chantal, 48 ans, qui souffre de crises d’angoisse depuis son adolescence : « De l’extérieur, on dirait que tout va bien, mais en réalité j’ai cette angoisse qui m’empêche d’avancer dans la vie ». Médecine, sport, rien n’a pu venir à bout de sa problématique. « J’ai tout essayé » confie celle qui sortira « chamboulée » de cette toute première séance.



« Je fais 50% du travail et la personne fait le reste. En moyenne, en 4/5 séances on a de gros résultats » note Brice Guyon, « et sur 2/3 ans, on est censé avoir réglé une problématique » à raison de séances mensuelles, ou plus espacées selon la personne. « C’est un outil efficace, rapide et du coup nos clients s’en vont rapidement… mais tant mieux ! » s’amuse le praticien.





Pour ceux qui voudraient s’initier à l’hypnose, une soirée de découverte est organisée le 15 octobre prochain à Ajaccio, dans les locaux de Locu Teatrale.