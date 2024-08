Ajaccio : Marie-Claire Benetti Papadacci révolutionne l'art-thérapie avec une approche innovante

Qu’est-ce que l'art-thérapie exactement ?

L'art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise le processus créatif pour aider les patients à améliorer leur bien-être mental, émotionnel et physique. Pour maximiser les bénéfices de cette thérapie, il est essentiel de disposer d'outils d'évaluation précis. C’est dans ce contexte que la Grille DATEI, ou Dispositif d'Art-Thérapie pour l'Évaluation et l'Intervention, a été créée. Elle représente une avancée significative en permettant une évaluation structurée des progrès des patients et une adaptation précise des interventions thérapeutiques à leurs besoins spécifiques.



Quels sont les objectifs de cette Grille DATEI ?

La Grille DATEI a été conçue pour mesurer l'évolution des patients selon quatre critères principaux : l'engagement et l'expression artistique, les émotions et ressentis, l'interaction et la communication, ainsi que les capacités cognitives et de réflexion. Ces critères permettent une évaluation globale et détaillée, ce qui facilite l'adaptation des interventions en fonction des besoins individuels.



Que va apporter cet outil à la pratique de l'art-thérapie ?

La Grille DATEI répond à plusieurs besoins critiques. Elle facilite d'abord le travail d’équipe multidisciplinaire en offrant un langage commun et des critères d’évaluation standardisés, permettant une collaboration efficace entre psychologues, neuropsychologues, art-thérapeutes et psychiatres. De plus, elle aide à personnaliser les interventions thérapeutiques selon les besoins spécifiques de chaque patient. Enfin, elle contribue à la promotion de l'art-thérapie dans les études scientifiques en fournissant des données qualitatives et quantitatives mesurables, intégrant ainsi cette discipline dans le cadre de la recherche scientifique.



Peut-on déjà parler de résultats ?

Les premières applications de la grille DATEI ont montré des résultats prometteurs. Les patients ont présenté des améliorations notables en termes de participation artistique, de gestion des émotions, de compétences sociales et de capacités cognitives. Les thérapeutes ont également salué la clarté et la pertinence des critères d’évaluation, qui permettent d’analyser en profondeur les progrès des patients et d'adapter les interventions thérapeutiques en conséquence.



Cette grille est-elle reconnue au niveau scientifique ?

Oui, la Grille DATEI est reconnue pour sa pertinence et son potentiel d'amélioration de la pratique de l'art-thérapie. Elle a été acceptée par le comité scientifique du Congrès National 2024 des Unités de Soins, d'Évaluation et de Prise en Charge Alzheimer. Cela témoigne de son efficacité et de son importance pour l'avenir de l'art-thérapie.