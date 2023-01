Ajaccio : Les vœux et les projets du maire Stéphane Sbraggia pour l'année 2023

Après deux ans d’absence, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des vœux s’est déroulée, jeudi soir, à la à la Citadelle Miollis. L’occasion pour Stéphane Sbraggia, maire d'Ajaccio et président de la CAPA, de présenter, pour la première fois, aux habitants du Grand Ajaccio, les vœux de la municipalité.

Après un bref retour sur les deux années passées, l'élu a remercié les agents des deux institutions pour le travail accompli "Je connais votre engagement en faveur de l'administration, dont vous incarnez l'excellence, et vous remercie chaleureusement de la faire vivre au quotidien. Soyez tous remerciés pour votre dévouement et votre sens du service public. Je suis heureux que bon nombre de projets que nous avons portés avec Laurent Marcangeli soient devenus réalité."



Le maire a aussi exprimé ses souhaits pour l’année qui vient de débuter qui, selon lui, "sera riche d'initiatives et de propositions" et livré sa feuille de route à mi-mandat "Sortir définitivement de la crise, construire un nouveau modèle de croissance pour le pays ajaccien, faire naître de nouvelles opportunités, plus propres, plus durables, voilà quelques-uns des défis qui nous attendent. (…). En 2023, nous lancerons le programme d’activation de la piétonisation de la ville génoise Ajaccio; nous poursuivrons nos efforts pour déployer les pistes cyclables, dans toute l’agglomération ; nous finaliserons nos études sur le projet d’extension du parking Diamant et la requalification de la place. Nous transformerons la galerie Napoléon en poche de stationnement."