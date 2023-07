Ajaccio : Les bacheliers avec mention très bien récompensés

« Cette mention « Très bien » si convoitée vous honore. Vous avez su faire preuve d’énergie et de constance. Vous rendez fiers vos familles, vos enseignants et aussi les Ajacciens. » lance le maire Stephane Sbraggia en ouverture de cérémonie. Ce mercredi 12 juillet, les bacheliers ajacciens ayant obtenu la mention très bien étaient conviés Palais Fesch pour une cérémonie d’honneur. Cette année, ils sont 74 à avoir franchi la barre symbolique de 16/20 au baccalauréat.

Malgré quelques absences, une grande partie des bacheliers était présente avec leurs parents et amis lors de cette cérémonie traditionnelle, qui s'est déroulée en présence du recteur de l'académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, ainsi que de nombreux élus ajacciens .





.