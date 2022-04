Ajaccio : « Le petit garde rouge » de François Orsoni va en scène à l'espace Diamant

« Je me souviens de ce que j’ai pu ressentir lorsque j'ai vu dessiner Chen Jian Hong pour la première fois à la Villette à Paris. Tous les enfants étaient autour, il y avait beaucoup d’animation et j’avais la sensation que ses dessins prenaient vie ! » indique François Orsoni qui présentera son nouveau spectacle, « Le petit garde rouge » ce jeudi 7 avril à l'espace Diamant d'Ajaccio.

Emu par l'oeuvre autobiographique de l'artiste chinois, « Mao et moi », le metteur en scène corse a choisi de raconter au jeune public l'histoire vraie de Chen Jian Hong dans l'enfance a été bouleversée par la Revolution Culturelle chinoise.

A travers ses dessins, l’auteur-illustrateur raconte la tourmente provoquée par ces actes de censure. Avec pudeur, il raconte comment l’enfant perd des êtres chers, un mode de vie, une culture… jusqu’à la contrainte de quitter son pays pour un autre.

Au delà du jeune public, cette production peut toucher tous les âges. La thématique abordée est universelle, et tristement d’actualité. La raconter à travers les arts pour que le plus grand nombre y soit sensible, c’est le but de François Orsoni qui dans cette pièce dégage le potentiel théâtral de la subtilité du « folklore asiatique ».



Outre une narration de qualité par le comédien Alban Guyon, le metteur en scène a misé, bien évidemment, sur le visuel. Pour la première fois, il prend, pour rappeler les deux soeurs de Chen Jian Hong, deux danseuses d’origine asiatique pour animer sa pièce.

Infos ++

« Le petit garde rouge », un spectacle poétique à découvrir à l’Espace Diamant ce jeudi 7 avril à 18h30.