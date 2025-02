Ajaccio : Le lycée Saint-Paul organise une matinée portes ouvertes le 8 février

Le samedi 8 février 2025, l’établissement secondaire privé Saint-Paul à Ajaccio ouvrira ses portes aux familles désireuses de découvrir l’établissement et ses programmes pour l’année scolaire 2025/2026. De 9h à 13h, cette matinée sera l’opportunité pour les parents et élèves potentiels de rencontrer l’équipe éducative, d’échanger sur les spécificités pédagogiques de l’établissement et de poser leurs questions.



La journée débutera à 9h30 par une conférence du Cardinal Bustillo, qui ouvrira officiellement cet événement en partageant sa vision du projet éducatif de l’établissement. Ce moment de rencontre et d’échange permettra aux familles d’approfondir leurs connaissances sur l’approche individualisée de l’enseignement à Saint-Paul.



L’établissement se distingue notamment par son offre unique en Corse : le programme Dual Diploma. Depuis septembre 2024, Saint-Paul propose à ses élèves la possibilité d’obtenir à la fois le baccalauréat français et le baccalauréat américain. Ce partenariat, qui réunit 20 élèves cette année, permet à ces derniers de suivre des cours en visio avec des enseignants américains et d’interagir avec d’autres étudiants du monde entier. Ce programme, offrant une ouverture internationale, suscite déjà des retours d’expérience positifs parmi les élèves.