Ajaccio : Le giratoire de la Gravona ouvrira ce vendredi 21 juillet

Fini di i travaddi di u ghjiratoghju di a Gravona!

Giratoire de la Gravona, mise en service ce vendredi midi ! Cette opération emblématique, sous maîtrise d'ouvrage @IsulaCorsica vient répondre au défi du rattrapage historique des infrastructures routières du territoire d'Aiacciu pic.twitter.com/vhEyZSrptG

— Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse (@IsulaCorsica) July 19, 2023



Le giratoire de la Gravona ouvrira ses voies aux automobilistes dès le vendredi 21 juillet 2023, après la finalisation des travaux. Le chantier, débuté en juillet 2021, a respecté le calendrier établi, "permettant ainsi une livraison conforme aux attentes dès cet été, tout en respectant le budget initial de 15 millions d'euros HT." indique la CdC dans une note. Près d'une dizaine d'entreprises locales, majoritairement implantées dans la région ajaccienne, ont été mobilisées pour mener à bien cette réalisation, auxquelles se sont ajoutées des entreprises du Cismonte.Crée pour améliorer la fluidité de la circulation à l'entrée de la ville d'Aiacciu le projet comprend la création d'un mini-tunnel et de deux bretelles de liaison, communément appelées "voies de shunt", qui joueront un rôle crucial dans la réduction des embouteillages au niveau de la courbe de Campu dell'Oru et faciliteront les entrées et sorties de la ville.L'inauguration officielle est prévue le mardi 25 juillet à 9h30