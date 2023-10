Ajaccio : La police nationale lance le paiement immédiat des amendes par carte bancaire

Depuis le 1er janvier 2022, le dispositif de verbalisation électronique (PVe) est devenu la norme dans toute la France, et il a également été déployé dans la circonscription d'Ajaccio. En parallèle la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Corse-du-Sud (DDSP 2A) a récemment lancé une expérience pilote en équipant certains de ses agents de boitiers MPos qui permettent aux contrevenants de régler leurs amendes instantanément par carte bancaire.

"Ce nouveau moyen de paiement offre la possibilité de bénéficier d'une amende forfaitaire minorée, une réduction appréciable. Par exemple, une amende de 35 € peut être abaissée à 22 € si le paiement est effectué immédiatement." détaille la police dans un communiqué. Le paiement peut être effectué en toute simplicité avec la plupart des cartes bancaires courantes, notamment VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, et CB. De plus, il est possible de réaliser un paiement sans contact pour les amendes d'un montant inférieur à 50 €. Une fois le paiement confirmé, le contrevenant peut récupérer son justificatif en se connectant directement sur le site internet amendes.gouv.fr.