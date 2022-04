Ajaccio : La Marie Do et Key Prod main dans la main au profit des malades

La collecte de fonds consiste, on le sait, l’axe majeur de La Marie Do dans son souhait d'aider les malades. Un travail auquel s’attellent les bénévoles depuis maintenant seize ans. Dans cette perspective, tous les partenariats sont les bienvenus. L’un d’eux, signé ce mercredi 27 avril au Palatinu avec la société Key Prod, organisatrice de l’Aio Festival et d’un grand nombre de concerts en Corse, officialise, en quelques sortes, une démarche commune de plusieurs années. « Nous travaillons depuis longtemps avec Key Prod, précise Catherine Riera, les liens avec Michel Marti, son responsable, sont très étroits. Il a toujours été présent pour nous soutenir. »Concrètement, le partenariat avec la société organisatrice de nombreux concerts, parmi lesquels l’Aiò Festival d’Ajaccio, va permettre au public de faire un don de 1, 2, 5 ou 10 euros lors de l’achat de billets via les sites corsebillet.co et weezevent . Un partenariat qui est envisagé sur l’été, au-delà et qui va débuter ces 13 et 14 mai avec Messmer, l’hypnotiseur québécois. « Les fonds récoltés seront directement reversés à l’association, explique Michel Marti, pour l’heure, les flux prévisionnels de cet été sont assez importants, on évoque 12 000 billets potentiels avec les artistes prévus. Et Key Prod compte également, à terme, participer à cette initiative. Il est important de mener ce genre d’actions. »Dans ce lieu symbolique, La Marie Do a choisi une marraine d’exception : la jolie Serena (13 ans). Atteinte, d’un cancer très rare, l’adolescente est une fan de...Kenji Girac. « Nous étions déjà en contact avec Audrey, maman de Serena, ajoute Catherine Riera, elle avait lancé un appel via sa page Facebook en août dernier. C’est grâce à Mathilde Faggiani, qui représente La Marie Do à Marseille, que nous avons organisé la venue de Serena avec l’aide de nos partenaires parmi lesquels Air Corsica. Mais c’est aussi l’occasion de lui faire rencontrer Kenji Girac, son idole. »Une idole qui sera en concert vendredi soir au Palatinu. Arrivée il y a quelques jours à Ajaccio, la jeune fille a accepté d’être la marraine de ce nouveau partenariat. Mais elle sera surtout reçue en VIP avec visite des loges et rencontre avec l’artiste. « C’est vraiment génial, précise-t-elle, je crois que je vais pleurer de joie. Je connais toutes ses chansons... »Qui sait, peut-être pourra-t-elle chanter en duo avec son idole.