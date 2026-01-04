Ajaccio - La CAPA dénonce les menaces contre un cadre de la SPL Muvitarra et son épouse

La tension monte à la Muvitarra. Dans un communiqué transmis à la presse ce vendredi après-midi, le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), Stéphane Sbraggia, vient dénoncer des tags qui ont été tracés dans la matinée sur les murs du domicile d’un cadre de la société publique locale (SPL) Muvitarra, visant ce dernier et son épouse. « Ce sont des menaces de mort explicites, accompagnées d’insultes ignobles et de références assumées à des méthodes criminelles », fustige le président de la CAPA en condamnant « avec la plus grande fermeté ces agissements, lâches et intolérables ».



« Malheureusement, ces faits ne sont pas isolés. Ils s’inscrivent dans un climat plus large de pressions et d’intimidations : courriers anonymes, dont l’envoi particulièrement ignoble d’un faire-part de décès adressé à l’épouse d’un responsable, appels masqués répétés, tracts insultants, menaces verbales... Autant de pratiques qui, mises bout à bout, traduisent une volonté délibérée de nuire », ajoute-t-il en s’interrogeant : « Qui sont les voyous ? Ceux qui s’expriment et confrontent leurs idées dans le cadre républicain, ou ceux qui menacent de mort, qui salissent, qui traquent et cherchent à faire taire jusque dans l’intimité des foyers ? ».



Indiquant que la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et le conseil d’administration de la SPL Muvitarra apportent leur soutien à la personne visée et à ses proches, Stéphane Sbraggia indique qu’une plainte a été déposée pour « que toute la lumière soit faite sur ces agissements ». « Les auteurs seront identifiés, interpellés et condamnés. Mais au-delà des exécutants, les instigateurs, ceux qui inspirent et encouragent de telles méthodes, devront également répondre de leurs responsabilités », affirme-t-il encore.