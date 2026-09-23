Ajaccio - L'OT devient Office de Tourisme et des Rencontres d’Affaires du Pays d’Ajaccio

L’Office de tourisme du Pays d’Ajaccio change de dimension et, avec elle, de nom. Il devient désormais l’Office de Tourisme et des Rencontres d’Affaires du Pays d’Ajaccio, une nouvelle appellation destinée à traduire l’élargissement de ses missions, notamment en direction du tourisme professionnel.

La structure s’appuie aujourd’hui sur un réseau de près de 400 partenaires : hébergeurs, restaurateurs, producteurs, artisans, guides, acteurs culturels ou prestataires d’activités. L’objectif affiché est de développer une « économie de séjour » qui ne repose plus uniquement sur la fréquentation estivale, mais encourage des séjours plus longs et répartis sur l’ensemble de l’année et du territoire.

Cette stratégie vise également les habitants. Avec la campagne « Campu Qui », l’Office cherche à développer les expériences de proximité et à inciter la population locale à redécouvrir le Pays d’Ajaccio.



Une billetterie en progression de plus de 17 %

L’Office avance un premier indicateur pour appuyer cette orientation. Au 7 septembre 2026, le chiffre d’affaires de sa billetterie dépasse déjà de plus de 17 % celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2025.

Cette progression concerne à la fois les ventes réalisées à l’espace d’accueil et celles de l’e-billetterie. Elle intervient alors que l’offre commercialisée s’est étoffée, avec davantage de prestations proposées par les partenaires locaux, de visites guidées et d’« Expériences Exclusives ».

Autre élément mis en avant à cette rentrée : l’obtention du label d’État Destination d’Excellence, avec un score global de 95,45 %, dont 96,46 % pour le développement durable. Le dispositif évalue notamment la qualité de l’accueil, l’accessibilité, l’information délivrée aux visiteurs et les engagements environnementaux.



Le tourisme d’affaires pour travailler hors saison

L’un des principaux axes de développement concerne désormais les congrès, séminaires, groupes et événements professionnels. Avec son Bureau des Rencontres d’Affaires, l’Office souhaite utiliser ce marché pour générer des nuitées et de l’activité en dehors de la saison estivale.

Du 27 au 29 octobre, un éductour permettra ainsi à des professionnels du secteur de découvrir la destination, son patrimoine, ses vignobles, sa gastronomie et ses activités, mais également de rencontrer les acteurs locaux.



L’agritourisme et les villages parmi les priorités

La stratégie passe également par l’intérieur du territoire. Un deuxième colloque consacré à l’agritourisme se tiendra le 22 octobre à Afa. Il doit notamment aborder la création de nouvelles capacités d’hébergement dans les villages et le développement de l’offre agritouristique à l’horizon 2027.

Parmi les pistes évoquées figure un hébergement de plein air immersif et haut de gamme. Plus largement, l’enjeu est de renforcer les liens entre ville et villages, littoral et montagne, tout en soutenant producteurs et circuits courts.

L’Office veut également travailler avec les restaurateurs à la création de plats « signature » en circuit court, élaborés à partir des productions et savoir-faire du Pays d’Ajaccio.



Ritrovu du 29 au 31 octobre

L’automne sera enfin marqué par Ritrovu, dont la première édition dans son format complet se déroulera du 29 au 31 octobre autour du thème « Regards croisés Corse/Italie ».

Photographie, artisanat, gastronomie, littérature, danse et musique doivent investir plusieurs lieux du Pays d’Ajaccio. Le festival est conçu comme un outil pour créer un motif de séjour après la saison estivale, mais sa programmation s'adresse également aux habitants.

Avec trois rendez-vous concentrés en octobre — agritourisme le 22, tourisme d’affaires du 27 au 29 et Ritrovu du 29 au 31 — l’Office entend ainsi tester concrètement sa stratégie : prolonger l’activité au-delà de l’été et mieux en répartir les retombées entre Ajaccio et les villages du territoire.