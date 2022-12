Ajaccio : GFCA, l'union sacrée pour sauver le club

Jeudi matin, 10 heures au stade Ange-Casanova. Le soleil rayonnant en cette période de décembre contraste avec les mines tristes de près de 200 personnes massées devant l’entrée du stade.

Parmi eux, d’anciens joueurs de plusieurs époques du club : Pascal Risterucci, Charly Taverni, Jean-Luc Cucchi, Laurent Muselli, Antoine Graziani, Boualem, Jean-Marie Ferri, René Leandri ou encore Stéphane Gori pour ne citer qu’eux. Autour, des responsables de trois structures : le club de supporters « I diavuli Rossi », l’amicale des anciens du club, les socios. Le tout accompagné d’irréductibles du « Côté route », d’anciens membres du club tels que « Johnny », mythique intendant du GFCA, d'éducateurs ou de parents de jeunes joueurs.



Objectif, mobiliser les troupes après une première initiative mise en place le 7 décembre par Félix Bonardi. C’est, du reste, ce dernier qui prend le premier la parole : « On s’est quelque peu précipités au début, souligne t-il, aujourd’hui, tout le monde est groggy. Il nous a paru judicieux de structurer cette deuxième souscription en mobilisant les forces vives. Mais nous nous en limitons au seul aspect qui concerne les supporters... »

Après avoir récolté 20000 euros lors de la première souscription, cette deuxième réunion vise à structurer l’ensemble et permettre de sauver le club, placé en redressement judiciaire et menacé de disparition. Pour cela, différentes initiatives personnelles ont déjà permis d’assurer plusieurs déplacements des équipes de jeunes. Car au-delà de l’équipe fanion engagée en N3 et dont les joueurs ne perçoivent plus de salaire, c’est bel et bien des quelque 340 licenciés, jeunes et éducateurs dont il est question.





Pour cela, la transparence semble de mise, raison pour laquelle, les Socios prennent officiellement le relais. « L’association est née en 2008, rappelle Dominique Catalini, son président, l’objectif était avant tout sportif. Puis et après deux beaux exploits comme la demi finale de coupe de France en 2012 ou l’accession en Ligue 1, on est rentré dans le rang. Il y a eu la descente aux enfers que l’on connaît. Les socios, qui étaient en sommeil, ont été relancés. Aujourd’hui, on ne parle plus de l’aspect sportif mais de danger qui menace le club. Dans la continuité d’une première réunion qui s’est effectuée dans l’urgence, cette nouvelle initiative se veut plus structurée. L’association des socios est la seule qui peut récolter les fonds en toute transparence. Nous sommes tous là et nous représentons une seule entité. Cette entité, c’est le GFCA. »





Dans l’attente de la reprise du championnat en N3 et d’un nouveau passage devant le tribunal de commerce d’Ajaccio le 23 janvier, une nouvelle réunion, concernant celle-là, le club, se tiendra la semaine prochaine. Une grande soirée dont les bénéfices seront reversés aux Socios devrait également avoir lieu. Dans un contexte extra-sportif particulièrement délicat, cet appel aux dons et à toutes formes d’initiatives, vise à sauver l’essentiel de ce club : son âme !