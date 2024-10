Ajaccio : Face à des incivilités récurrentes, les conducteurs de bus exercent leur droit de retrait

Les travaux de requalification en cours sur la place du Diamant ont nécessité quelques aménagements routiers dans le centre-ville ajaccien ces derniers mois. À commencer par la fermeture provisoire de l’avenue de Paris qui a notamment conduit les services de la ville à déménager le terminus des bus de la Muvistrada devant le gymnase Pascal Rossini. Un changement qui n’est pas sans causer un certain nombre de difficultés aux conducteurs. Depuis lundi, une partie d’entre eux ont fait valoir leur droit de retrait sur les lignes 1, 2, 3 et 4 et ne desservent plus cet arrêt temporaire, estimant que les conditions pour exercer leur activité de façon normale et sereine ne sont pas réunies.



« Cela fait des mois que nous alertons la direction, qui elle-même a alerté les services de voirie, parce que les bus ont vraiment du mal à tourner à cause de l’incivisme des automobilistes qui se garent n’importe où, y compris sur les arrêts de bus », explique Marie-Blanche Nicolaï, la secrétaire générale de la CGT Muvitarra, en pointant principalement les abords du rond-point provisoire mis en place au niveau de la statue Marcaggi. « Les voitures se garent très mal, du coup la chaussée se rétrécit et c’est très compliqué de tourner. Les conducteurs de bus se disputent à longueur de journée avec les automobilistes. Très souvent ils sont obligés de faire marche arrière, ce qui est interdit en transport urbain et très dangereux », détaille la déléguée syndicale en annonçant : « Voyant que la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et la mairie ne prennent pas de disposition, nous avons décidé d’arrêter les bus à la gare. Nous voulons bien faire des efforts et prendre sur nous, mais quand on se fait agresser à longueur de journée ce n’est plus possible ».



De leur côté, les services de la CAPA et de la ville assurent avoir entendu l’appel des chauffeurs et avoir fait le nécessaire. Depuis le début de la semaine, ils indiquent avoir demandé une présence renforcée de la police municipale entre l’ancien rond-point du Lamparo et le rond-point provisoire de la statue Marcaggi, pour s’assurer qu’il n’y ait plus de double-file et de véhicules stationnés sur les arrêts de bus. Avec comme mot d’ordre la tolérance zéro. « Plusieurs verbalisations et enlèvement de véhicules ont déjà eu lieu », affirme-t-on en annonçant en outre : « Cet après-midi, les services de la ville ont fait réaliser de nouveaux marquages au sol pour mieux matérialiser les arrêts de bus et l’aire de retournement après le gymnase Pascal Rossini ». La CAPA et la mairie espèrent désormais que ces aménagements suffiront à faire lever le droit de retrait des conducteurs. Tout en insistant sur le fait que le nœud du problème s’articule autour des incivilités des usagers de la route et en appelant ces derniers à faire preuve de plus de respect.