Ajaccio : Des riverains réclament un réseau mobile à Capo Di Feno

« Cela ne peut plus durer ! On est en 2023 et malgré la volonté du président de la République, d’éradiquer les zones blanches, Capo di Feno, ne dispose toujours pas de réseau téléphonique. C’est une honte ! » déplore Dumé, un résident de Petit Capo à Ajaccio. Une réunion des membres de l’association de défense, présidée par Jean Bozzi, s’est déroulée le week-end dernier pour évoquer la situation. Ceux-ci ont débattu l’espace de quelques heures sur les problèmes inhérents au lotissement. Parmi eux, le problème d’absence de réseau téléphonique, récurrent et qui pose un problème de sécurité selon Jean Bozzi, le président : « Cela fait plusieurs années que nous alertons la Ville d’Ajaccio sur la fréquentation accrue du site et forcément les problèmes qui en découlent. Nous dénombrons un nombre croissant d’accidents plus ou moins graves et les secours ont de plus en plus de mal à intervenir : le SAMU ou les Pompiers, essayent de rappeler les victimes pour se situer au plus près la zone d’intervention, mais ils ne peuvent pas le faire ici. D'autant que pour les accidents plus graves, sauver une vie se joue souvent à une question de minutes ». Si, la présence des postes de secours sur les deux plages a pu apporter un précieux dispositif sécuritaire, beaucoup s’inquiètent désormais de leur fermeture fin août d’autant que les phénomènes climatiques ont tendance à augmenter au fil des années.



La fin des zones blanches, ces endroits en France où l'accès à Internet et le réseau téléphonique est quasi inexistant, était prévue à la fin de l'année 2022. Cette date butoir était même une promesse d'Emmanuel Macron lors d’une allocution remarquée à la conférence nationale des territoires au Sénat, dans le cadre du « New Deal Mobile ». En Corse, 57 sites ont été répertoriés et sont installés ou en en instance de couverture.



La pétition qui a fait reculer la mairie d’Ajaccio

Mais pas Capo di Feno, malgré une fréquentation touristique importante, le site a été enlevé du projet à la suite d’une pétition lancée en 2019, qui avait récoltée près de 1500 signatures. Une pétition qui avait suffi à faire reculer la Mairie d’Ajaccio sur son projet d’installation d’antenne sur le dernier parking : « Capo di Feno - petit et grand Capo - Plages emblématiques, havre de paix et d’échanges grâce à son monde sans portable... Et tout devrait changer d’ici deux ans à cause de la mise en place d’une antenne relais et de sa couverture mobile... La mort d’un lieu paradisiaque ! Capo est un lieu de tranquillité, de paix, une philosophie de vie qui est vouée à s’éteindre ... Alors, signons cette pétition et faisons savoir aux autorités compétentes (mairie, préfecture, collectivité de Corse) que nous voulons garder la magie de Capo di Feno » pouvait-on notamment y lire.



Une pétition qui a eu le don d’agacer les riverains comme Jean, résident à l’année : « La raison est complètement lunaire ! On décide donc de mettre en danger une population entière parce que certaines personnes en mal de sensation ne savent pas utiliser la touche on/off ou le mode avion de leur téléphone portable. On est vraiment dans un pays de fous ! ».



Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio, dans un courrier que nous avons pu nous procurer, avait d’ailleurs répondu à l’association sur ce sujet : « Si je comprends parfaitement votre souci de sécurisation, je dois vous préciser que cette antenne a suscité une vive opposition chez une grande partie des riverains du secteur ».



L'association de défense du Petit Capo a donc décidé de lancer également une pétition sur internet pour faire revenir la Mairie sur sa décision. D'autre part, à la demande des résidents, un opérateur privé, Digital Connected, spécialisé dans les télécommunications en Corse, a contacté la Municipalité et se propose d’installer une antenne dans le secteur au col de Saint-Antoine: "L'avantage de créer un pylône de communication a Saint-Antoine (sur panneaux solaires) serait de permettre d'accueillir les opérateurs de téléphonie mobile dont j'avais proposé le projet à Orange "zone blanche" et qui l'avait validé en remplacement du projet initial de Capo di Feno, mais aussi d'implanter un relais radio pour la police municipale et le réseau Antares "Pompier, SAMU, Police nationale afin de résoudre tous les problèmes de sécurité". Reste à savoir ce que décidera, in fine, la Ville d'Ajaccio, qui étudie actuellement la faisabilité du projet qui lui a été soumis.









Infos supplémentaires :