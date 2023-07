Ajaccio : Après une augmentation des accidents de la route, des contrôles de police renforcés

Les chiffres de l'accidentologie sur la circonscription d'Ajaccio en 2022 sont alarmants. Avec 186 accidents corporels recensés, 247 personnes blessées et 6 décès, il était nécessaire pour les forces de l'ordre de "prendre des mesures concrètes pour endiguer cette recrudescence des comportements routiers dangereux." Dans ce contexte, la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Corse-du-Sud (DDSP 2A) a renforcé ses dispositifs de contrôles routiers sur l'ensemble de la circonscription ajaccienne. "Afin de lutter efficacement contre les incivilités et les comportements à risques, la DDSP 2A a mis en place une stratégie globale axée sur l'accidentologie." lit-on dans un communiqué.Cette approche a conduit à une intensification visible des contrôles routiers. Les résultats obtenus sont encourageants, comme en témoigne la hausse significative des infractions relevées par procès-verbaux (PV) au cours de la période allant du premier semestre 2022 au premier semestre 2023, passant de 772 à 1839, soit une augmentation de 138%.Cette mobilisation policière sur les routes a également porté ses fruits en matière de sécurité routière. En effet, une diminution de 17% des accidents corporels a été constatée entre le second semestre 2022 et le premier semestre 2023, passant de 103 à 86 accidents. De même, le nombre de blessés a diminué de 31%, passant de 143 à 100 blessés sur la même période.Bien que cette diminution flagrante d’accidents routiers puisse être observée, "la situation reste préoccupante" selon la police qui a ainsi décidé de multiplier les contrôles "durant la période estivale, afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route et dissuader les comportements dangereux."