Ajaccio : A Mossa Paisana occupe les locaux de l’ODARC

Une vingtaine de membres du syndicat A Mossa Paisana occupe depuis ce jeudi 28 janvier au matin les locaux de l’ODARC à Ajaccio. « Nous sommes un syndicat élu et représentatif » explique le président Jean-Luc Albertini. « Malgré cette reconnaissance, cela fait plus d’un an que nous demandons à être reçus par le président de l’ODARC et toutes nos demandes sont restées lettre morte » regrette t-il. « Nous sommes ici pour essayer d’ouvrir une porte et de pouvoir exposer nos revendications ».



Et la principale d’entre elles, « c’est un changement profond pour la politique agricole de la Corse, pour qu’elle devienne une agriculture nourricière et non une agriculture de rente ». Pour A Mossa Paisana, l’agriculture est « la pierre angulaire d’un projet de société : sans indépendance alimentaire, pas de projet de société » argumente Jean-Luc Albertini.



Le syndicat entend occuper les locaux « jusqu’à ce que le président nous accorde un entretien ». Lionel Mortini est attendu sur place dans la matinée.