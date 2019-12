Air Corsica : le calme après la tempête

C’est avec un grand soulagement résultant d’un travail sans relâche que les équipes d’Air Corsica ont pu procéder à un vol d'essai depuis l’aéroport d’Ajaccio. Un essai réussi et concluant qui permet à Luc Bereni, président du Directoire de garantir des arrivées dès ce jeudi soir.





« Trois vols sont prévus à l’arrivée ce soir à minuit depuis Marseille, Nice et Paris. Dès demain matin, ce sera un retour à la normale avec l’ensemble des vols qui seront assurés ». Si la compagnie aérienne est satisfaite, les jours qui viennent de passer n’ont pas été de tous repos mettant la cellule de crise en action avec un protocole sans précédent. « Nous avons dû faire face à deux problèmes d’envergure et de manière concomitante, explique Luc Bereni.





"D’une part, nous avons perdu à cause de l’orage l’ensemble de nos systèmes d’information rendant l’exploitation très périlleuse. D’autre part, les conditions météos n’ont pas été en notre faveur en forçant les quatre aéroports de l’île à stopper les trafics provisoirement. Pourtant, nous avons pu nous appuyer sur nos procédures d’urgence et surtout compter sur notre personnel qui s’est manifesté spontanément dès le début de la crise. La compagnie est extrêmement reconnaissante pour cet engagement qui nous a permis dès le lundi de lancer le pari de faire revenir nos passagers pour le réveillon de Noël ».

Ainsi, durant quelques jours, les voyageurs ont du atterrir sur Bastia mais ont été ensuite redirigés en car vers leurs diverses destinations.





Ce soir, Air Corsica connaît bel et bien le calme après la tempête et la compagnie s’apprête donc à recevoir sereinement à minuit les premiers passagers à Ajaccio.