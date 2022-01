Air Corsica : 12 lignes et une offre de 150 000 sièges sur 6 destinations européennes

La compagnie régionale va, à nouveau, déployer ses ailes durant la saison estivale sur quelques belles destinations européennes.Dans la mesure où la situation sanitaire le permettra, et ainsi que le soulignait ce jeudi matin en visio-conférence Marie-Hélène Costa-Servas, présidente du conseil de surveillance, Air Corsica entend assurer la promotion de la Corse à l'international, selon la volonté du Conseil exécutif de la collectivité de Corse, principale actionnaire de la compagnie régionale.Même si aujourd'hui encore, il faut faire preuve de la plus grande prudence en raison du contexte sanitaire Air Corsica, estime que ces nouvelles connexions, avec une offre de150 000 sièges, venant en supplément du service public qu'assure la compagnie, sont la reconnaissance de la marque Air Corsica, unique en son genre dans le ciel européen.Après quoi Luc Bereni, président du directoire, de la compagnie a détaillé les 6 destinations (Belgique, Suède, Autriche, Royaume-Uni, Suisse et l'Italie) que desservira Air Corsica durant la saison estivale .La destination Belgique - Charleroi - avec 6 vols hebdomadaires au départ d'Ajaccio, 5 de Bastia, 4 de Figari et 2 de Calvi avec une offre totale de 100 000 sièges durant la saison estivale, confirme, au-delà du fait que Air Corsica est, au plan de la desserte, la première compagnie au départ et à destination de la Corse, le succès de cette desserte.La ligne Bastia-Göteborg, en Suède, qui aurait dû être exploité en vol charter lors de son avènement se transforme en ligne régulière avec un vol tous les samedis au départ de Bastia.Premier vol : le 14 mai 2022.Tous les dimanches de Mai à Octobre 2022 des vols vers Salzbourg et Vienne seront programmés au départ de Calvi et d'Ajaccio.Au programme estival des deux aéroports figurent encore tous les dimanches des vols à destination de Londres.Toujours d'Ajaccio Air Corsica assurera le mardi et le samedi des vols à destination de la Suisse et de Zurich.Et le lundi et le vendredi une liaison avec Rome.Des vols qui ont vocation à s'amplifier et s'étendre à l'avenir aux autres aéroports insulaires en fonction bien sûr de l'accueil qui sera réservé à ces nouvelles destinations par la clientèle insulaire et étrangère.Les tarifs proposés démarrent à 59€ TTC l'aller-simple (Belgique), et comprennent l'emport gratuit d'un bagage en soute de 23 Kg par personne et d'un bagage en cabine de 8 à 12 Kg en sus d'un accessoire.Ils seront de 99 € pour la Suisse et l'Italie et de 149€ pour la Suède et la Grande Bretagne.Les réservations et achats sont déjà accessibles, soit par l'intermédiaire du site internet d'Air Corsica, www.aircorsica.com , soit par l'intermédiaire des agences de voyages en Corse soit par l'intermédiaire des agences de voyages en Corse ainsi que n'a pas manqué de le souligner Jean-Baptiste Martini directeur commercial et marketting de la compagnie.Jean Baptiste Martini a encore précisé que la commercialisation est destinée à optimiser le coefficient de remplissage en fonction des divers marchés ciblés.Ainsi, en complément des ventes réservées au public, une partie de la capacité de chaque vol est mise, par contrat, à la disposition de Tours Opérateurs des pays européens concernés.A travers ce nouveau programme, Air Corsica a réparti les vols européens de manière homogène entre le Nord et le Sud de l'île, pour permettre à tous les insulaires de s'évader encore plus facilement mais il pourrait dans un avenir très proche s'étendre pour permettre; par exemple, à Bastia-Poretta de proposer des vols à destination de Rome, le plus proche des aéroports étrangers et pourquoi pas ? de l'Autriche ?Mais pour l'heure il faudra surtout bien observer l'évolution de la crise sanitaire. Certes tout semble aller dans le bon sens, mais, on l'espère, que la situation va, encore, s'améliorer pour nous permettre de prendre la voie des airs à destination des quatre coins d'Europe.