Aiacciu : la vieille ville devient piétonne pour « retrouver l’âme ajaccienne »

Si le projet de piétonnisation n’a pas provoqué de grosse réticence lors de son annonce aux commerçants et riverains, il a tout de même suscité quelques inquiétudes ces derniers mois. Des points d’ombre que le premier adjoint tente toujours de lever, notamment en ce qui concerne la suppression d’une quarantaine de places de stationnement dans les cinq rues concernées. « Nous avons travaillé durant un an sur le secteur pour repérer les véhicules et le chiffre négatif est plutôt de -20 places car nous avons identifié beaucoup de voitures ventouses, et beaucoup de voitures de commerçants qui restaient là à l’année », relève-t-il en appuyant : « Les places libres pour les Ajacciens dans ces rues étaient donc très limitées. Et en parallèle, nous récupérons l’emprise de la Miséricorde où 300 places de stationnement seront disponibles dès le mois de juillet. Certes ce n’est pas les gens de la vieille ville qui vont aller se garer là-haut, mais tous ce qui veulent rentrer en ville pourront se servir de cet équipement et être devant la préfecture en 5 minutes, grâce au système de navettes que nous allons mettre en place. Le parking coutera 4 euros la journée, prix dans lequel le service de navettes sera compris. C’est l’un des taux les plus bas de France. Nous allons en outre essayer de faire une poche de stationnement sur la place Miot cet été afin de capter les flux qui arrivent de la route des Sanguinaires ».



Autre point d’inquiétude des riverains, la crainte de soirées bruyantes qui n’en finissent pas, et de voir certains commerçants s’étendre sur le domaine public. « Nous avons donc travaillé avec les commerçants depuis septembre sur un cadre, avec une charte. Nous avons mis dans la boucle des réunions avec les commerçants, les services de la police municipale et de la Direction Départementale de la Sécurité Publique qui leur ont rappelé les sanctions encourues. Les nuisances sonores ou occupations anarchiques seront sanctionnés immédiatement », assure Alexandre Farina en soutenant : « Ce qui nous intéresse c’est la quiétude des rues et le bien vivre des riverains ».