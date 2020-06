Agriculture : "la CDC doit compenser l’effort de promotion du produit corse"

Une période riche d’enseignements aussi sur le comportement de chacun.

Les consommateurs tout d’abord prêts à jouer le jeu de la production locale, à condition que celle-ci affiche des prix justement compatibles avec l’économie locale.

Les distributeurs prêts à jouer le jeu eux aussi, mais avec des pratiques qui dans les faits, tout le monde a pu le vérifier, varient d’une enseigne à l’autre. L’outil que constitue « l’observatoire du marché » devra être renforcé pour vérifier la réelle implication des uns et des autres.

Les politiques enfin absents, du débat sur la reconnaissance des parcours pastoraux à l’occasion de la déclaration de surface 2020, ont été beaucoup plus présents sur la communication du « manghjemu corsu». Cependant il est important que la Collectivité de Corse et l’ODARC puissent communiquer aussi avec la Chambre Départementale d’agriculture. La politique de rachat de l’ODARC de certains produits agricoles corses n’a fait l’objet d’aucune concertation. La Chambre d’agriculture de Haute Corse demande à ce titre plus de transparence sur les choix des produits, leur prix, leur destination (donation ou destruction). Même si il s’agit de l’argent de la CDC, il s’agit aussi de l’argent des contribuables corses et surtout de la perte de confiance qui s’installe, au sein de notre communauté agricole, dans une période ou l’unité est justement fondamentale pour répondre aux différents défis énumérés plus haut.





Sans polémiquer nous souhaitons que toutes les filières soient traitées de la même manière. Que ce qui est valable pour les produits invendus de l’une trouve sa réciprocité pour l’autre. Ainsi notre proposition reste d’actualité. A savoir, pour relancer la consommation et notamment du produit corse la CDC doit compenser l’effort de promotion du produit corse. Ceci afin de garantir un prix attractif au consommateur, écouler pour toutes les filières leur sur-stock et résister au dumping que certains produits importés pratiquent aujourd’hui en Corse.

La Chambre d’agriculture de Haute-Corse n’a qu’un seul engagement celui de réussir un développement de l’agriculture corse partagé, profitable à tous et à toutes.