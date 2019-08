Affaire USC Corte - FC Balagne : La ligue de Corse demande leur intégration en National 3

Le feuilleton de l'été entre la Ligue Corse de Football et la Fédération Française de Football, avec en toile de fond deux clubs corses, l'USC Corte et le FC Balagne qui pour l'heure ne savent toujours pas dans quelle division ils vont évoluer pour cette saison 2019/2020 a connu ce lundi un nouvel épisode avec la réunion du comité directeur de la Ligue Corse de Football.





Au cours de cette réunion présidée par René Moracchini, président de la LCF, le comité directeur soucieux de traiter l’affaire entre les clubs du FC Balagne et de l’USC Corte, en toute impartialité a tenu compte de toutes les décisions qui ont été prises à ce jour, tant au niveau régional que national, sans oublier la décision du Tribunal administratif de Bastia qui, à la suite auun référé de l'USC Corte a donné raison au club du Centre-Corse et ordonné l'intégration de l'USC Corte en N3 en lieu et place du FC Balagne.

Autre fait important dont a tenu compte la Ligue Corse de Football, c'est la décision de la FFF le 13 août dernier de donner gain de cause au FC Balagne dans la deuxième évocation du club balanin concernant la participation du joueur Michel Cascinelli lors de la rencontre entre l'AS Furiani-Agliani et le FC Balagne alors que ce dernier était selon la FFF toujours sous le coup d'une suspension.





De facto, cette décision de la FFF redonnait le titre de champion de Corse de R1 au FC Balagne et donc son évolution en N3 pour cette saison qui s'est ouverte le 17 août dernier et au cours de laquelle la rencontre devant opposer Mandelieu à l'USC Corte a été reportée.

Au vu de tous ces éléments, fort logiquement, comme pour la première affaire, l'USC Corte a porté l'affaire devant le Tribunal Administratif en introduisant un référé.





De son côté, le comité directeur de la Ligue Corse de Football au vu de tous les éléments dont il disposait, fidèle à la décision du Tribunal Administratif et aux décisions des instances fédérales "à l’unanimité, demande à la Fédération Française de Football, d’intégrer au sein du championnat National 3 saison 2019-2020 les deux clubs :

1. L’USC Corte, conformément à la décision du tribunal administratif en date du 19 juillet 2019, et du courrier de commission fédérale des pratiques séniors du 22 juillet 2019.

2. Le FC Balagne au titre de champion de corse de Régional 1, suite à la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 13 août 2019.

La solution ci-dessus proposée, est la seule susceptible de mettre un terme à cette affaire « Corte-Balagne », d’autant que l’USC Corte a l’intention de saisir à nouveau le tribunal administratif."



En conséquence, pour mettre un terme à cette affaire, néfaste, selon lui, à l'image de la Fédération et de la Ligue Corse, le comité directeur propose cette solution d'intégrer les deux clubs dans le championnat de National 3 pour cette saison 2019/2020.

Une affaire qui s'enlise au fil des épisodes et dont on ne sait toujours pas sur quoi elle débouchera.

A suivre donc.