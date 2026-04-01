Addictions : une action de prévention menée auprès des jeunes du lycée agricole de Borgo

La consommation de tabac y est plus élevée que dans le reste du pays. La part des décès attribuables au tabagisme atteint 15,5 %, contre 13 % au niveau national. Chez les jeunes, l’exposition aux risques liés à l’alcool est particulièrement marquée : 94 % des moins de 17 ans déclarent en avoir déjà consommé. L’île connaît également un niveau élevé de consommation de stupéfiants.

Face à cette situation, la Mutualité sociale agricole (MSA) de Corse poursuit ses actions de prévention. Dans ce cadre, elle a organisé, en partenariat avec l’association Addiction France, une opération de sensibilisation au lycée agricole de Borgo.

Une quarantaine d’internes, âgés de 16 à 20 ans, ont participé à cette initiative. La journée s’est déroulée en deux temps : une première séquence d’échanges avec des professionnels de santé, suivie d’un atelier interactif sous forme d’escape game intitulé « Connectés ou déconnectés ».

Cet exercice proposait six activités centrées sur différentes formes d’addictions : alcool, drogues, protoxyde d’azote et usage des écrans. Les participants, plongés dans un univers fictif où les écrans prennent le contrôle, devaient résoudre des énigmes pour s’en échapper et accéder à une soirée, présentée comme un contexte à risques.

« Cette approche ludique constitue un véritable outil pour sensibiliser nos jeunes aux risques liés aux addictions, en favorisant leur engagement et leur réflexion de manière interactive », soulignait le docteur Carole Bertrand-Finance, médecin chef à la MSA de Corse.