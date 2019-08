Action citoyenne et éco-responsable le 2 août à Lisula

Henri Malosse, responsable du mouvement éco citoyen "Urgence écologie" invite toutes les âmes de bonne volonté à participer à la première action citoyenne et éco-responsable du mouvement, le vendredi 2 août à partir de 16 heures à Lisula, pour un nettoyage de la Méditerranée autour des îles en Paddle ou en Kayak ou avec le moyen de navigation de votre choix.

Cette action a pu voir le jour grâce au soutien logistique du Club nautique de l'Ile-Rousse..



" Concernant l’urgence écologique en Corse, trois constats m’ont poussé à m’engager au sein du groupe Urgence Ecologie Corse .



Le premier, est que les urgences écologiques, à savoir la crise climatique, la question de la biodiversité et la transition démographique imposent aux femmes et aux hommes à réfléchir sur l’impact que nous avons sur notre environnement. Face à une telle urgence « civilisationnelle » nous nous devons d’organiser notre île de manière à y restaurer un environnement sain pour l’ensemble de ses habitants. Notre horizon ne peut être une côte dégradée envahie de lotissements et de paillotes bordant un désert rural de l’intérieur. Nous avons le devoir pour l’avenir des Corses de proposer un projet d’adaptation aux changements climatiques au niveau régional.



Le second , est que notre système économique a perdu au fil des ans la dimension humaine et sociale qui rendait notre société insulaire vivable. C’est encore plus observable aujourd’hui puisque la Corse est la région la plus touchée par la pauvreté et le chômage des jeunes. Nous devons changer de logiciel, sortir du système qui fait que notre société ne vit que dans le présent, ignore le passé et ne se projette pas ou plus dans l’avenir. A Urgence Ecologie nous cherchons les outils qui permettraient d’adapter au monde actuel notre singularité à la fois insulaire et rurale. L’autonomisation du territoire me paraît être une réponse adaptée au problème. Nous sommes persuadés à Urgence écologie Corse qu’une autre voie économique est possible, notamment avec le rural, le petit commerce, l’artisanat, l’agriculture biologique , nos forêts, les énergies renouvelables et avec le développement d’un tourisme durable.