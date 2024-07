Accidents en série sur les routes de Haute-Corse : 6 blessés

Le premier accident s'est produit peu après 20 heures sur le territoire de la commune de Vivario. Après une sortie de route, le conducteur du véhicule, seul impliqué dans l'accident, légèrement blessé a été transporté à l'hôpital de Corte.



À 23h25, c'estsur la route territoriale 20 à Omessa que sont intervenus les services de secours pour prendre en charge le conducteur du véhicule qui, là aussi, venait d'effectuer une sortie de la route. L'homme âgé de 60 ans , légèrement blessé, a été évacué sur le centre hospitalier de Corte.





Autre accident ce dimanche à 0h31 sur la route du village de Corbara où deux véhicules sont entrés en collision. On déplore 2 blessés légers : une femme de 55 ans, victime d'un 2 gros traumatisme facial et une seconde de 75 ans extraite de la voiture avec le KED ( Kendrick Extrication Device, dispositif de premiers secours utilisé pour extraire une personne traumatisée d'un véhicule en cas d'accident de la route). Toutes deux ont été transportées à l'hôpital de Calvi.





Ce dimanche, également, peu après 3 heures, une collision auto-moto a fait 2 blessés à Lavasina, sur la route départementale 80.

Le pilote de la moto, âgé de 20 ans, dont le casque a été éjecté lors de l'impact sur le pare-brise, se plaignait de douleurs aux jambes et à la nuque. Le second blessé, âgé de 17 ans, de douleurs à la nuque également.

Ils ont été pris en charge par les pompiers de Sisco et de Bastia.