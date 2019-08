Accident à Santa-Reparata-di-Balagna : 2 blessés dont un grave évacué par hélicoptère

Ce jeudi peu avant 14 heures, un accident de la circulation a eu lieu route de Santa-Reparata-di-Balagna, impliquant un seul véhicule qui a effectué plusieurs tonneaux sur la chaussée.

On dénombre deux blessés dont un sérieux. Ce dernier, un homme âgé de 84 ans a du être désincarcéré de son véhicule, avant d'être médicalisé et évacué par l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité Civile qui s'est posé sur place avant le transfert vers le centre hospitalier de Bastia.

Cet accident a perturbé la circulation et a mobilisé deux VSAV de Belgodère et l'Ile-Rousse, , un véhicule de secours routier du centre de secours de Lisula, et le véhicule radio médicalisé du centre hospitalier de Calvi.

Légèrement blessée, la seconde victime, de sexe féminin, âgée de 59 ans a été transportée par ambulance au centre hospitalier de Calvi-Balagne et un chef de groupe de Calvi.

Les gendarmes ont procédé aux constatations.