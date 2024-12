Abbé Frédéric Constant : "le Pape s'est senti chez lui"

Quarante jours. C’est le délai dans le diocèse d’Ajaccio a relevé le défi titanesque d’organiser la visite du pape François sur l’île. Sous la houlette de l’abbé Frédéric Constant, vicaire général et véritable cheville ouvrière de l’événement, cette prouesse logistique et spirituelle s’est soldée par un succès retentissant. « La grâce de Dieu, l’onction, comme l’a dit le cardinal Bustillo, était imprégnée sur le peuple corse. Hier, on était comme sur un nuage par la présence du pape François et on s’est laissé porter », confie l’abbé Constant le lendemain de cette journée historique.



Malgré les défis logistiques, la capitale corse s’est transformée en un espace d’accueil et de communion. Plus de 100 000 personnes ont convergé vers Ajaccio pour assister à ce moment unique. « Tout s’est passé comme on l’avait prévu, et en plus le soleil a embelli la journée », a poursuivi le vicaire général, non sans émotion. La reconnaissance du Saint-Père pour cet accueil exceptionnel a été immédiate. "Merci pour la bonne organisation", aurait-il confié dans l’avion selon l’abbé Constant,. Mais au-delà de l’aspect logistique, c’est un sentiment plus intime qu’a partagé le souverain pontife : "Il s’est senti chez lui". En effet, dans son homélie prononcée en milieu d’après-midi devant près de 10 000 fidèles réunis sur la place d’Austerlitz, et autant sur la place Miot le jésuite de 87 ans a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux des Corses : "Je me sens ici comme à la maison."



La venue du pape François, a porté bien au-delà du simple événement religieux. Dans son homélie le souverain pontife s’est adressé aux différentes composantes de la société corse, transmettant un message universel fort aux jeunes générations. "Je veux vous encourager à vous engager encore plus activement dans la vie socioculturelle et politique, sous l’impulsion des idéaux les plus sains et de la passion pour le bien commun." Face aux responsables politiques présents, dont Gilles Simeoni, président de l’exécutif insulaire, le souverain pontife a rappelé l’importance de rester à l’écoute des peuples : "Toute autorité ne grandit que dans la proximité."



Le pape a également salué la Corse comme un exemple de cohabitation harmonieuse entre croyants et société civile. "Vous êtes un exemple vertueux en Europe", a-t-il affirmé, soulignant une "laïcité à la corse" qui allie simplicité et respect mutuel.



Une journée gravée dans les cœurs

Pour l’abbé Constant, cette visite est un jalon dans l’histoire de l’Église en Corse. "On a vu toutes ces personnes, des bébés, des enfants... Une dame m’a même dit : Je ne suis pas croyante, mais aujourd’hui, avec le pape, j’ai ressenti quelque chose." Le vicaire évoque avec émotion l’échange entre le pape et les fidèles : "Le pape était détendu, il était ému. Il se nourrissait de la rencontre avec les gens. Il nous a illuminés."



Un élan de générosité

La visite pontificale a également suscité une mobilisation généreuse. « Les dons ont été nombreux. Nous donnerons les montants dans quelques jours, mais il faudra probablement un dernier mouvement de générosité pour finaliser », a précisé l’abbé Constant.