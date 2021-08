Abandons d'animaux : plusieurs refuges corses pleins à craquer

​Même constat à Calvi



La secrétaire de l'association canine "Nos amis à 4 pattes", Maire Cacciatore, fait tout de suite le même constat : "Sur l’ensemble des places disponibles pour accueillir les chiens, il nous en reste 1. Mais elle va sans doute se remplir dans les jours qui viennent.". Au total, les infatigables bénévoles ne peuvent garder que 35-36 canidés en temps normal, mais selon le niveau d'urgence ils sont prêts à en accueillir plus : "on récupère souvent des chiens en souffrance extreme, mal nourris et déshydratés et on ne peut pas les laisser mourir "- explique-t-elle - "Au mois de juillet on a accueilli 23 animaux contre 5 en juillet 2020."

Pas évident pour l’association qui ne touche pas de subventions. Logée gratuitement sur un terrain de propriété de la mairie de Calvi qui paye aussi la facture d'eau, elle vit des dons qui souvent permettent à peine d’équilibrer les comptes.





Des adoptions irréfléchies mais surtout un manque de stérilisation

Très souvent, l’achat de l’animal de compagnie se fait avec un manque de réflexion, remarque Maire Cacciatore. Selon elle, les gens ne pensent qu’à l’instant présent, sans prendre conscience des difficultés futures et quand le chien grandit, vers l'âge d'un an, et commence "à être moins mignon et plus contraignant" , les propriétaires l'abandonnent. "Des gens nous demandent directement de prendre en charge leur animal car ils n'y arrivent plus, d'autres préfèrent le laisser partir mais en Corse l'abandon pur et simple concerne surtout les chiots" - indique-t-elle en pointaint du doigt le manque de castration, de stérilisation et d’identification par puce électronique. "Ce sont surtout des chiots qu'on récupère au refuge. Ils sont abandonnés dans la nature, sauvés par des promeneurs qui nous les ramène.".



Depuis de nombreuses années la France est en tête du palmarès des abandons d'animaux de compagnie, avec 100.000 individus délaissés par leurs propriétaires chaque année et si les refuges font de leur mieux pour les prendre en charge il "faudrait éviter la naissance d'animaux non désirés " - selon la bénévole.

Face à ces comportements, les refuges ne peuvent que s’adapter et faire de leur mieux -" les structures s'essoufflent à cause de l'irresponsabilité des propriétaires qui ne sont jamais sanctionnés." - souligne Marie Cacciatore.

En septembre, après la période estivale peu propice, les adoptions devraient augmenter davantage grâce aussi au travail de communication et sensibilisation qui font, sans cesse, tous les bénévoles du refuge sur les réseaux sociaux.