ACP : "Populu", un plaidoyer pour la reconnaissance du peuple corse

De Tralonca à Venzulascu , en passant par Corti , Ponte Novu , Rusazia , Lama , Loretu-di-Casinca, Sant’antoninu ACP se distingue par un texte fort et mobilisateur empreint de fierté et de valeurs.

Appelant à l’union sacrée pour le bien commun du peuple corse, ACP confirme que le rap corse qu’il représente et défend devient de plus en plus un bastion de revendication légitime.

Le morceau trouve une résonance particulière dans sa critique des politiques de l’État français en Corse et en appelle au réveil de la conscience du peuple corse.

Combattre pour la reconnaissance du peuple corse est un combat noble, ancré dans les valeurs humaines que défend l’artiste ACP.

Le morceau Populu est à retrouver sur l’album Rispondi . Il est disponible depuis le 30 septembre sur l’ensemble des plateformes ainsi qu’en distribution physique via le lien suivant : https://acpshop.fr