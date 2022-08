AC Ajaccio : un bon point face au RC Lens

L’ACA n’a pas manqué son retour au sein de l’élite à Timizzolu. Un match sérieux et déjà l’enseignement que ce groupe a su conserver son état d’esprit et son système défensif qui constituait sa force l’an passé. Il reste, toutefois, à enrôler un voire deux attaquants rapidement afin de gagner des matchs.

La première période s’assimile à une véritable partie d’échecs avec deux équipes s’attachant surtout à bien défendre sans prendre de risques offensifs. L’ACA s’y emploie bien mais ne parvient pas à prendre les couloirs. Solides sur leurs bases arrières, les Ajacciens ont en effet du mal à s’approcher du but adverse. Côté Lensois, un coup franc de Da Costa non cadré donne le tempo (4e). Des Lensois qui vont profiter d’un ballon mal négocié par la défense corse pour se montrer menaçants toujours par Da Costa (13e). La troisième situation chaude est encore à l’actif des Nordistes avec une frappe contrée de Frankowski (29e). Entre-temps, les Ajacciens avaient gâché une belle situation de contre à 4 contre 3. À la pause, le score reflète la physionomie d’une rencontre qui reste fermée.



Leroy sauve la baraque

En seconde période, les Nordistes prennent le jeu à leur compte. Il faut une envolée de Leroy dans les airs pour éviter le pire sur un centre de Machado (49e). Sur le contre, Bayala sert El Idrissy un peu court face à Samba (50e). Puis, les Lensois vont faire douter l’équipe corse. Openda perd son duel avec Leroy qui sort bien du pied (65e). Dans la foulée, Sotoca manque le cadre d’un bon retourné. Ajaccio fait de la résistance et s’en remet à sa défense qui écarte tout. En fin de rencontre, les Lensois font le siège du but adverse et se créent de nombreuses situations chaudes. En vain. Il y aura toujours un pied, une tête et les gants de Leroy pour maintenir l’ACA à flots. Les Ajacciens tiennent leur premier point de la saison.





ACA-Lens : la fiche technique

Stade François Coty

ACA et Lens 0-0

Temps chaud

Spectateurs : 9 000

Arbitre : Mme Frappart assistée de MM Berchebru et Torregrossa

Avertissements :



ACA

Gonzalez (35e), Mangani (37e), Bayala (42e), Marchetti (59e), (El Idrissy 79e)

Lens

Sotoca (75e), Danso (90+2)



ACA

Leroy- Alphonse, Gonzalez (Avinel 85e), Mayembo, Diallo- Barretto (Cimignani 65e) Mangani (Laçi 85e), Marchetti (cap.), Bayala (Nouri 65e)- El Idrissy, Moussiti Oko (Spadanuda 65e) - ent : O.Pantaloni



RC Lens

Samba- Gradit, Danso, Medina- Frankowski (Cabot 75e), Abdul Samed, Fofana (cap.), Machado (Haidara 84e)- Sotoca, Openda (Ganago 75e), Da Costa (Said 75e)- ent : F. Haise