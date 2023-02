AC Ajaccio : la bonne affaire à Angers

A Angers stade Raymond-Kopa, Angers : 1 - AC Ajaccio : 2 (1-0)

Buts pour Angers : Sima (13e)

Pour Ajaccio : Soumano (65e), El Idrissy (90+4)

Arbitre : Bastien Dechepy

Avertissements : Salama (57e) à Angers; Marchetti (20e), Diallo (45e)à Ajaccio

Exclusion : Doumbia ( 78e)

Sco Angers

Bernardoni - Valery, Houtondji, Blazic, Doumbia - Bentaleb (cap.), Mendy - Salam puis Sabanovic (82e), Abdelli - Hunou puis Mbock( 87e), Sima puis Thioub (62e).





AC Ajaccio

Sollacaro - Youssouf, Avinel, Gonzalez, Diallo - Marchetti, Mangani puis Chabrolle (63') - Bayala puis Soumano (63e), Nouri puis par Barreto(46e) - El Idrissy, Belaili puis Spadanuda (86e).





Angers a établi un nouveau record dans l'élite du football français en encaissant une 13e défaite d'affilée, après avoir été battu 2-1 par Ajaccio mercredi au stade Raymond-Kopa.

Le précédent record de 12 défaites consécutives avait été établi par le Cercle athlétique Paris lors de la saison 1933-1934. Dijon l'avait égalé au printemps 2021 et Angers l'avait atteint dimanche avec sa lourde défaite 4-0 à Brest.





Mercredi face à Ajaccio, le SCO avait pourtant fait une entame de match sérieuse en ouvrant le score par Sima (13e), parfaitement servi dans la profondeur par son capitaine Bentaleb et qui a croisé son tir du gauche dans un angle fermé pour tromper le gardien.

Mais l'alerte a sonné dans la minute qui suivaitt sur une frappe puissante de Belaïli repoussée du bout des doigts par le gardien angevin Bunardini pour s'écraser contre la barre transversale (14e).





C'est Soumano qui, à peine entré en jeu (64e) a profité de la passivité défensive du SCO pour égaliser d'une frappe croisée (1-1 à la 65e) et instiller le doute dans la défense d'Angers.

Le SCO a ensuite perdu le fil du match: Doumbia, coupable d'une énorme semelle, a été exclu (78e) après visionnage vidéo. Et le coup de grâce est arrivé en toute fin match avec la reprise d'El Idrissy (90+4e).

Catastrophique pour Angers, mais bon pour Ajaccio