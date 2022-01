AC Ajaccio : la belle victoire à Amiens

La première occasion de la soirée a été ajaccienne après ce service de Cimignani, mais Gurtner s'est opposé à bon escient sur la reprise de la tête de Courtet. Sur le corner qui a suivi c'est encore Courtet, avec une nouvelle reprise de la tête, qui faisait trembler le camp amiénois.Les locaux n'ont pas tardé à réagir. En tout cas, ils n'ont pas manqué de mettre à contribution le gardien insulaire sur une frappe locale déviée par la défense ajaccienne qui faisait front face à la pression locale.Leroy était encore à l'ouvrage peu après la demi-heure de jeu en se multipliant sur un corner adverse mais finalement c'est l'AC Ajaccio qui ouvrait la marque par l'inévitable Nouri qui servi par Courtet sur le côté gauche se jouait de son adversaire direct puis crucifiait Gurtner (41e).En seconde période Amiens, contraint de réagir, a forcé la cadence. Il fallut alors le talent de Benjamin Leroy et toute la volonté ajaccienne pour contenir les assauts locaux qui se créaient coup sur coup deux occasions toutes deux repoussées par les visiteurs.En fin de match le talent, l'abnégation mais aussi la maladresse locale permettaient aux Corses de l'emporter et de reprendre leur course en tête de la compétition avec un match de moins que le FC Toulouse avec lequel ils partagent la première place !