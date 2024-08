AC Ajaccio : Léo Frenchingues en équipe de France U17

C'est la reprise. La sélection nationale U17 retrouvera les terrains pour le premier stage de la saison 2024-2025 organisé à partir du dimanche 18 août jusqu'au jeudi 22 août.

Le sélectionneur Lionel Rouxel a retenu un groupe de trente-quatre joueurs, nés en 2008, composé comme de 4 gardiens de but, 12 défenseurs, 10 milieux de terrain et 8 attaquants parmi lesquels figure Léo Frenchingues.

Le staff et les joueurs ont rendez-vous ce dimanche avant 19 heures au Centre National du Football de Clairefontaine.

Deux oppositions amicales sont au programme du rassemblement contre les U19 du Havre AC, le mercredi 21 août, et la sélection nationale U16, le jeudi 22 août.