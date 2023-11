A table : tortellini au brocciu et aux blettes

Nombre de couverts : 4 personnes

Temps de préparation : 1h15 (+1h de repos)

Temps de cuisson : 10 minutes

Temps total : 1h25 (+1h de repos)





Ingrédients

Pour la pâte à tortellini

300g de farine type 80

3 œufs moyens

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à soupe d'eau

Sel, poivre

Facultatif : colorant vert prairie en poudre







Pour la farce

250g de blettes sauvages (ce qui donne environ 300 g une fois cuites)

110g de brocciu frais

5g de parmesan frais râpé

4 feuilles de menthe fraîche

Sel, poivre







Pour la sauce

1 boite de tomates pelées (450 g)

3 gousses d'ail en chemises écrasées

4 feuilles de basilic

3 brins de thym

2 feuilles de laurier

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

1/2 oignon coupé en petits dés

1 pincée de piment d'Espelette

Sel, poivre







Instructions

Préparation de la pâte : Mettez votre farine dans un saladier, creusez le centre et versez-y les œufs, l’huile et l’eau (et le colorant éventuellement). Mélangez du centre vers l’extérieur.

La pâte doit être souple et non collante. Ajustez avec de l’eau ou de la farine, si besoin.

Filmez la pâte et la laisser au moins 1 heure au réfrigérateur.



Préparation de la farce : Nettoyez les blettes et faites-les blanchir 5 minutes dans de l’eau bouillante préalablement salée.

Une fois égouttées et refroidies, émincez-les et déposez-les dans un saladier.

Émincez les feuilles de menthe. Égouttez le brocciu. Râpez le parmesan frais. Mélangez le tout aux blettes en ajoutant du sel et du poivre selon votre goût.



Étalez la pâte reposée sur le plan de travail et découpez des ronds d’environ 5 cm de diamètre. Déposez une petite cuillère à café de farce au centre et repliez la pâte pour obtenir un demi-cercle. Soudez les bords en appuyant bien dessus.

Prenez le tortellini entre le pouce et l’auriculaire et joindre les deux extrémités en exerçant une pression pour bien les souder. Procédez par petit nombre en gardant à chaque fois la pâte dans le film pour éviter qu’elle ne sèche et ne colle plus au pliage.

Faites cuire vos tortellini dans de l’eau bouillante salée pendant environ 5 minutes.

Servez suivant vos goûts avec l’accompagnement désiré (sauce tomate, crème, beurre, etc….)

Préparation de la sauce tomate confite au vinaigre balsamique



Préchauffez votre four à 180°C.

Mélangez tous les ingrédients dans un plat allant au four.

Faites cuire pendant 1h-1h30 jusqu’à ce que le tout réduise en remuant fréquemment, sans casser les tomates. L’eau s’évapore au fur et à mesure et les tomates doivent être bien confites.

Retirez au dernier moment les gousses d’ail, les feuilles de laurier et les branches de thym.

Servez avec vos tortellini et râpez un peu de parmesan par dessus.

Et il n’y'a plus qu’à se régaler…!