A table : tarte aux courgettes relevées à la Nepita

Ingrédients



1 pâte brisée

4 courgettes

400 g de Brocciu ou de fromage frais

3 œufs

10 cl de crème liquide

1 oignon

1 gousse d’ail

huile d’olive

sel, poivre ou piment d’Espelette mélange d’herbes (quelques brins de ciboulette, 1 branche de thym, de la Nepita)





Préparation

Commencez par préchauffer le four à 180°c

Lavez soigneusement vos courgettes. Et passez 1 coup d’éplucheur sur 2.

Coupez ensuite les courgettes en lamelles.

Pensez à les épépiner car les pépins rendent beaucoup d’eau à la cuisson.

Après la courgette, occupez-vous des oignons et l’ail. Émincez les premiers et écrasez les gousses des seconds.





Dans une poêle, légèrement huilée, jetez les oignons et l’ail.

Quand ils sont dorés, rajoutez les courgettes et laissez cuire.

Parsemez de thym, de ciboulette et de Nepita. A utiliser avec parcimonie parce que son goût est fort.

Laissez cuire à feu doux sans couvrir, jusqu’à ce que les courgettes soient brunes.

Recouvrez un plat à tarte de papier sulfurisé et déposez-y la pâte brisée.

Piquez-la avec une fourchette et faites-la préchauffer.

En attendant, prenez un saladier et écrasez le Brocciu avec la crème liquide.

Ajoutez-y 3 œufs entiers.

Mélangez le tout et ajouter-y le sel et le poivre, ou le piment pour ceux qui aiment quand c’est bien épicé.

Sortez le moule du four et déposez les courgettes sur le fond de pâte.

Recouvrez le tout avec le mélange de Brocciu et d’œufs.

Enfournez la tarte et laissez-la cuire pendant 25 à 30 minutes.

Et bon appétit !